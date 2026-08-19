В детсадах Владимирской области открывается все больше круглосуточных групп

. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Для многих семей с маленькими детьми, особенно неполных, рабочий день – это вечная гонка: нужно успеть отвести ребенка в детский сад, отработать смену и забрать его до закрытия. А если график сменный, вахтовый или вообще ночной, а помощников нет? Тогда задача становится почти невыполнимой.

Во Владимирской области решают эту проблему открытием групп с круглосуточным пребыванием детей. На сегодняшний день в шести муниципалитетах открыты 8 таких групп. По две работают в Муроме и Александровском муниципальном округе, по одной – в Киржачском, Кольчугинском, Собинском муниципальных округах и Суздальском районе. Кроме того, с 1 сентября в Муроме планируют открыть дополнительную группу круглосуточного пребывания в детском саду №50 на восемь воспитанников.

Дети в таких группах могут находиться круглосуточно. Однако режим работы устанавливается, исходя из потребностей и запросов родителей. Большинство из них работают с понедельника по пятницу, в Суздальском районе – и в выходные дни.

- В таких группах для детей созданы все необходимые условия: обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность (соблюдены нормы площади, микроклимат, гигиена), полноценное 5-6 разовое питание, индивидуальные спальные места. В каждой группе работают по два воспитателя с посменным графиком и младший воспитатель. С детьми проводятся занятия с педагогом-психологом, есть возможность посещать кружки, - сообщили в ответе на запрос «КП» в Министерстве образования региона.

В ведомстве проанализировали причины, по которым родители нуждаются в круглосуточных группах: сменный или ненормированный рабочий день, командировки, необходимость быстрого возвращения к работе после декрета. Также чаще всего за помощью детских садов обращаются неполные семьи, семьи, относящиеся к группе риска, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того во Владимирской области открываются группы для детей до года, но их востребованность не высока. Пока их две – в Меленковском муниципальном округе (группа с 2 месяцев до года – ее посещают два малыша) и в Муроме (группа с 6 месяцев до года – ее посещают 8 детей). С 1 сентября на базе муромского Центра развития ребенка – детского сада №1 откроют группу для малышей с 2 месяцев до года. Она примет восемь воспитанников.

Если говорить о Владимире, то круглосуточных групп и групп для малышей здесь нет. Как пояснили в Министерстве образования региона, обращений от жителей об их открытии не поступало. Однако такая возможность есть.

КСТАТИ

На сегодняшний день очередь в детский сад сохраняется лишь в микрорайоне Юрьевец, поскольку семьи хотят водить детей в дошкольное учреждение рядом с домом. Но официально власти не считают это очередью, так как в целом во Владимире есть 4500 свободных мест в детских садах. Просто родители не хотят возить ребенка в другое место.