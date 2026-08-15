Владимирская епархия обсудила с журналистами вопросы недопонимания

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во владимирском Доме Дружбы состоялась полузакрытая встреча, на которую представители Владимирской епархии собрали руководителей ряда СМИ Владимирской области. Обсуждались проблемные вопросы взаимодействия, которое, как известно, не всегда бывает простым.

Два полюса

Владыка Никандр впервые за два года решил напрямую поговорить с журналистами и руководителями пресс-служб на проблемную тему взаимодействия. Он попросил не делать никаких записей, хотя в целом передать суть мероприятия разрешили. Поэтому останемся честны и обойдемся без цитат.

В качестве третейского судьи выступил почетный гость мероприятия — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, пресс-секретарь Патриарха Всея Руси Владимир Легойда.

Митрополит Никандр начал с того, что действительно имеет мысли и переживания, которые хотел бы озвучить собравшимся. Он сразу вспомнил свою первую пресс-конференцию, наделавшую много шума и отметил, что сейчас ему все же удалось изучить владимирское общество и понять, как оно устроено.

Митрополит Никандр рассказывает о своем видении новостной повестки. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По мнению владыки, местная новостная повестка разделена на два противоположных полюса: один представляет вполне официальные новости, и к нему претензий нет. Понятно, что второй полюс оказался негативом, который более привлекает читателей. Митрополит признался, что приходит в ужас ни сколько от новостей, сколько от комментариев, которые читает в СМИ и телеграм-каналах. Особенно печалит тот факт, что негатив оставляют люди без имен и лиц.

Второй момент, который беспокоит митрополита: нарекания по поводу участия церкви в мирских делах. Очевидно, он намекнул на свое активное участие в разнообразных мероприятиях, которые часто к церкви имеют весьма косвенное отношение. Никандр добавил, что ему нередко припоминают Конституцию, в которой церковь отделена от государства. Однако, по его мнению, именно церковь несет в себе нравственное начало, которое так нужно всем остальным, отсюда и работа на разных направлениях.

Наконец, в качестве живых примеров владыка привел две ситуации: прогремевшую историю с его якобы предложением запретить Телеграм и якобы требование запретить писателя Венедикта Ерофеева. Никандр заметил, что ни в том, ни в другом случае вовсе не предлагал что-то запрещать. В случае с мессенджером он лишь рассказал об опыте Чечни, где такой запрет ввели, а в случае с писателем он выступал против героизации Ерофеева, но никак не против его творчества.

Табу для журналиста

Владимир Легойда отчасти выступил на стороне СМИ, объяснив, что мы живем в эпоху глобальной перестройки медиапространства, когда ушли в прошлое крупнейшие игроки, имевшие многомиллионные аудитории. Теперь каждый ресурс вынужден выживать в условиях большого предложения. Для примера он привел ситуацию с 500 московскими школьниками, которым предложили назвать любимых блогеров. Последние назвали 409 человек, то есть почти у каждого оказался свой герой.

Владимир Легойда. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, представитель Патриархии заметил, что журналисты обязаны проверять факты, а этим в наш век часто пренебрегают в гонке за выставленным материалом. Тут он вспомнил историю с певцом Дмитрием Хворостовским, которого некоторые СМИ преждевременно «похоронили», не проверив информацию.

Уже после встречи Владимир Легойда отметил, что сейчас нельзя жить мерилами того, что было 30 или 50 лет назад, и от этого никуда не деться. Однако на вопрос, находится ли Владимирская область на особом медийном контроле в Патриархии, улыбнулся.

- Я могу сказать, что святейший Патриарх с большим вниманием и любовью относится ко всем людям, живущим во всех регионах страны, и в этом смысле нельзя сказать, что кто-то обделен вниманием. Но понятно, что владимирская земля - это земля особая, - отметил глава Синодального отдела.

Владимир Легойда признался, что приезжает к нам в Суздаль на Скворцовские чтения, а про объективность владимирских СМИ ответил дипломатично.

- Я вообще не понимаю, что такое объективное СМИ. Я считаю, что человек, считающий себя профессиональным журналистом, не имеет право врать. Второе табу заключается в том, что, будучи человеком, с одной стороны, ты не должен скрывать своих взглядов. Но нельзя пользоваться своим ресурсом, чтобы эти взгляды продвигать, а те, которые тебе не нравятся, о них молчать, топить их и тем более искажать. Если будет такая честная работа, я думаю, и у местного священноначалия не будет нареканий, - резюмировал Легойда.

Остается надеяться, что эта встреча снизит градус напряжения между СМИ и Владимирской митрополией. Во всяком случае, журналисты оказались готовы к открытому диалогу.