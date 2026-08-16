В новом сезоне Владимирский театр драмы поставит 6 спектаклей

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Артисты Владимирского театра драмы вышли с летних каникул и провели традиционный сбор труппы. Директор театра Борис Гунин рассказал о предстоящем 178-м сезоне. Зрителей ждет сразу шесть премьерных спектаклей.

С 4 по 6 сентября владимирцы увидят спектакль «За спиной декабристов». На его постановку театр получил грант Автономной некоммерческой организации «Русские сезоны». Автором пьесы является драматург Владимир Малягин, а режиссером спектакля стала лауреат театральных фестивалей «Золотой Витязь» Рената Сотириади.

Спектакль «За спиной декабристов» - это попытка высказать свой взгляд на восстание декабристов, основываясь на историческом контексте, показать поведение исторических личностей и их влияние на принятие тех или иных решений. Настоящие силы, участвующие в так называемом «декабрьском восстании», были гораздо крупнее и масштабнее, чем тот список привычных имен гвардейских офицеров, который всем известен. А главное, что эта смута в умах была следствием большой смуты, происходившей в самых высоких коридорах самодержавной власти, начиная с императора Александра. Билеты на спектакль уже в продаже.

Вторая премьера состоится в ноябре. Режиссер Владимир Кузнецов представит спектакль к 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина». Новогодним подарком для юных театралов станет музыкальная сказка «12 месяцев», которую поставит режиссер Мария Большакова. Премьера состоится 23 декабря. Также зимой выпустят еще одну постановку. 14 февраля покажут спектакль Владимира Лаптева «Спасенная любовь» по мотивам романа Льва Толстого «Воскресение». В День театра, 27 марта, состоится бенефис Любови Гордеевой и спектакль «Обещание на рассвете». И, наконец, на июнь запланирована еще одна новая постановка. Это будет пьеса «Чайка» по Чехову.

Кроме того, с 14 по 30 октября областной центр примет VI Всероссийский театральный форум «У Золотых ворот». На него приедут театры, которые помогали владимирским артистам последние пять лет. Это театр Вахтангова, театр из Луганска, Йошкар-Олы, Могилева, Смоленска, Белгорода, Орла, Калуги.

Также в планах Владимирского театра драмы – участие в нескольких международных и всероссийских фестивалях, большие гастроли в ноябре и другие творческие проекты.

КСТАТИ

Премия «Звезда Театрала»-2026 объявила лонг-лист. В него вошли 190 претендентов на главную зрительскую награду. В числе кандидатов – ведущие актеры и режиссеры, 111 театров и 5 продюсерских компаний, лучшие по мнению публики премьеры сезона и самые важные социальные проекты.

Владимирский театр драмы представлен сразу в двух номинациях. В число десяти лучших директоров вошел Борис Гунин. В десятке лучших режиссеров - Владимир Кузнецов (спектакль «Мир во время войны»).

Поддержать их можно до 31 августа на сайте премии.