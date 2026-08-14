Более двух тысяч бегунов перекроют центр Владимира

Фото Управления по физической культуре и спорту города Владимира.

В это воскресенье во Владимире уже в десятый раз пройдет полумарафон «Золотые ворота». С каждым годом спортивное событие становится все более популярным и в этом году приобрело статус международного.

В юбилейном полумарафоне будут участвовать спортсмены из 156 городов 39 регионов России, а также из Республики Беларусь и Казахстана – всего более 2 тысяч человек.

Трасса традиционно пройдет по центральной части города вдоль памятников архитектуры: Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, а также других достопримечательностей.

Новинкой этого года станут две дистанции в 1000 и 5000 метров. Взрослые бегуны проверят свои силы на дистанциях 21,1 километра, а также длиной в 10, 5 и 3 километра, а юные спортсмены будут бороться за пьедестал на дистанциях в 1000, 600 и 300 метров.

Кроме того, совместно с фондом «Маруся» пройдет благотворительная акция, основная задача которой привлечь как можно больше внимания к помощи детям, больных раком. Известные владимирцы будут одеты в специальные футболки с символикой фонда и QR-кодом, по которому все желающие смогут внести посильный вклад в его поддержку.

Для участников полумарафона будут предусмотрены удобные раздевалки и гардероб, бесплатное горячее питание на полевой кухне. Также организаторы подготовили интерактивные зоны, зону массажа и отдыха. На территории стартового городка будет работать детская комната, где за юными участниками или болельщиками присмотрят педагоги и аниматоры. Всех участников ждет насыщенная развлекательная программа: мастер-классы, музыкальные площадки, фотозоны, розыгрыши призов.

Стартовый городок будет расположен на Театральной площади. 15 августа с 12 часов и 16 августа с 7.30 участники смогут получить стартовые номера и пакеты с подарками.

На время забега центр Владимира перекроют, причем, в том числе, и ночью. В ночное время локации будут готовить к забегу. В итоге, 16 августа с 1.00 до 6.00 движение транспорта будет ограничено по улице Дворянской – от улицы Большие Ременники до улицы Никитской. Проехать предлагают в объезд – по улице Большие Ременники, улице Никитской, Дзержинского, 2-й Никольской, Гагарина.

А с 6 утра до 17.00 проезд будет закрыт по улице Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе. Транспорт пойдет по улице Студеная гора, Дзержинского, Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

КОНКРЕТНО

Как поедет транспорт

Троллейбусы:

№ 1 - на участке между остановками «улица Пугачева» и «Владимирский химический завод» троллейбусы будут следовать через остановки: Рябинка - ул. Чайковского - Электросети - ул. Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы - Центральный парк - ул. Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - Плавательный бассейн - Князь-Владимирское кладбище.

№ 2 - движение приостанавливается.

№ 5 - на участке между остановками «Студеная гора» и «Молодежный сквер» троллейбусы будут следовать через остановки: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№ 7 - на участке между остановками «улица Пугачева» и «Центральный парк» троллейбусы будут следовать через остановки: Рябинка - ул. Чайковского - Электросети - ул. Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы.

№ 8 - на участке между остановками «Студеная гора» и «ул. Луначарского» троллейбусы будут следовать через остановки: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

Автобусы:

№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке между остановками «Студеная гора» и «площадь Фрунзе» будут следовать через остановки: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№№ 1С, 6С, 17, 27 на участке между остановками «Студеная гора» и «ул. Луначарского» будут следовать через остановки: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

№ 16С на участке между остановками «Студеная гора» и «ул. Муромская» будет следовать через остановки: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

№ 28 на участке между остановками «Студеная гора» и «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановки: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№ 33С на участке между остановками «Студеная гора» и «Областная администрация» будет следовать через остановку «Политехнический колледж».

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.