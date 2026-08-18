Туристические места и проекты Владимирской области могут стать лучшими в стране

. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Журнал Russian Traveler запустил онлайн-голосование, посвященное главным туристическим возможностям России. Жителей страны просят определить все лучшее в мире путешествий: от отелей и круизов до национальных блюд и экологических маршрутов. Владимирская область представлена в семи номинациях.

Что посетить

В номинацию «Культурно-досуговое/общественное пространство» попал Межрегиональный центр народных художественных промыслов в Суздале. Это не просто музей, где можно изучить и понять культурный код страны, но и живая площадка для поддержки тысячи мастеров по всей России. Центр проводит тематические выставки, организовывает временные экспозиции и разнообразные мастер-классы.

Надо отметить, что конкуренты серьезные. В лидеры выбились музейный дворик «Эссен» в Оренбургской области и парк «Новая боевка» в Курской области.

В номинации «Малые города» Владимирскую область представляет город Юрьев-Польский. Здесь расположено 79 памятников архитектуры и градостроительства – это купеческие дома, храмы домонгольского и более позднего периодов, действующие монастыри. А еще здесь разводят владимирских тяжеловозов, собирают мед и растят лен.

Юрьев-Польский. Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Больше всего голосов пока набрал город Черняховск, который расположен в Калининградской области.

Провести время на природе

В номинацию «Экомаршрут» попал Дюкинский заказник. В далеком прошлом здесь было морское дно. Здесь туристы могут исследовать разнообразные скальные маршруты, есть выходы хорошо сохранившегося ракушечника, можно поизучать древних моллюсков. А со смотровой площадки открывается шикарная панорама на владимирские горы.

Дюкинские карьеры. Фото со страницы Дирекции ООПТ в ВКонтакте.

Сейчас вперед вырвались: маршрут «Семь вершин степного Урала», экотропа в «Артемовских лугах» и Егошихинская долина.

В номинации «Природный объект» 33 регион представляет Клязьминско-Лухский заказник. На его территории обитает популяция европейского зубра, занесенного в Красную книгу России. также во время экскурсии по заказнику можно увидеть следы лося, зайца, лисицы, кабана, бобра, волка и других животных.

Пока первое место делят Моховые горы и камень Ветлан.

Что попробовать и что увидеть

В номинации «Промышленный туризм» представлен «Покровский пряник». Идея возрождения пряничного производства принадлежит Виктору Вахлину. Все началось в 1998 году, когда из дерева были вырезаны первые формы петушка и самовара. Соединив несколько рецептов пряников, мастера получили уникальную рецептуру. В 2024 году на выставке «Россия» мастера испекли гигантский покровский пряник размером 2 на 3 метра и весом около 200 кг с начинкой из вареной сгущенки и грецких орехов. Эксперты внесли покровский пряник в книгу рекордов России как самый большой продукт в стране.

Основными соперниками являются: промышленные экскурсии «Сибуртюменьгаза», Кольская ветроэлектростанция и Магнитогорский металлургический комбинат.

В номинацию «Народный промысел» попал один из брендов Владимирской области - кольчугинский мельхиор. На одноименной фабрике можно приобрести различные изделия из меди, серебра, мельхиора и латуни.

Сейчас в этой номинации лидирует обвинская и городецкая роспись.

Как провести время

Также Владимирская область представлена в номинации «Фестиваль/Праздник. В нее попал самый зеленый и хрустящий, суздальский Праздник огурца. Он знаменит ярмаркой ремесел, гастрономическими рядами, мастер-классами, веселыми конкурсами и необычной музыкальной программой, в которой сочетаются народные мотивы и электронные ритмы. В этом году праздник длился два дня, за это время его посетило рекордное количество гостей – 20 тысяч человек.

Праздник огурца. Фото ВСМЗ.

Несмотря на известность и популярность, пока первое место в голосовании занимает фестиваль «Елки Липецкой земли».

КОНКРЕТНО

Пока за туристические объекты Владимирской области отдано 1-2 процента голосов. Однако ситуацию можно изменить до 30 октября. Поддержать номинантов можно на платформе awards.rtraveler.ru.