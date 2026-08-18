Владимирские прокуроры возьмут речных нарушителей в ежовые рукавицы

Юлия Калистова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый прокурор Владимирской области Юлия Калистова дала свою первую пресс-конференцию, на которой поделилась видением того, за что ее ведомству необходимо взяться в первую очередь.

Лес и воздух

Одним из ключевых вопросов оказался экологический вопрос, на который, в том числе, просил обратить внимание губернатор Александр Авдеев. Как известно, до своего назначения во Владимирскую область Юлия Калистова возглавляла Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру на Дальнем Востоке, так что к приезду во Владимир прошла хорошую школу по борьбе с экологическими нарушителями.

- Владимирская область не относится к крайне негативным регионам, но при изучении состояния законности и с учетом того, что здесь я работала около года в 2024 году, мне известно, что у нас не все в порядке, - начала Юлия Калистова. - У нас допускается превышение предельных нормативов, воздух не везде чистый — во Владимире, Муроме, Коврове.

Кроме вопросов чистоты воздуха, есть претензии и к нелегальным лесорубам. Глава надзорного ведомства обратила внимание, что на территории региона есть факты незаконных рубок, однако действующие законы гласят, что даже если лесорубов поймать не вышло, отвечать за погубленные деревья придется арендатору. Поэтому уже сейчас Юлия Калистова поручила подчиненным прокурорам провести проверки всех материалов, в которых идет речь об ущербе лесам, и везде предъявить арендаторам иски на возмещение причиненного природе ущерба.

Сточные воды

Немало претензий есть к состоянию водоемов. Тут областной прокурор напомнила, что наши реки имеют официальный статус грязных, и нередко в это вносят свою лепту плохие очистные сооружения. Последние часто требуют реконструкции или должны быть построены заново. Конечно, такое строительство стоит денег, но именно поэтому прокуратура обращает внимание муниципальных и областных властей на необходимость включаться в федеральные программы и нацпроекты.

Оказывается, уже сейчас областному надзорному ведомству известно об 11 проблемных очистных сооружениях в разных уголках Владимирской области. По некоторым из них уже имеются иски прокуроров и даже решения суда о приведении их в порядок. По другим объектам в ближайшие месяцы проведут проверки и будут принимать соответствующие меры.

- Но это не значит, что если длительное время исполняется решение суда, мы не применяем меры к руководителям организаций, которые продолжают загрязнять водные объекты. Мы проводим проверки совместно со специалистами Роспотребнадзора и Росприроднадзора и при выявлении фактов превышения допустимых сбросов сточных вод в каждом случае рассматриваем вопрос о привлечении к административной ответственности руководителей предприятий, - заключила Юлия Калистова.

У самих владимирцев особенно много нареканий к состоянию Клязьмы, где из-за грязи нередко погибала рыба. Возможно, теперь эту проблему наконец-то получится решить.

Мешок рыбы

Не стоит расслабляться и браконьерам, а также тем, кто взял в аренду участки под рыбоводство. Юлия Калистова пообещала, что примет все меры, дабы повысить эффективность надзора по рекам и озерам. Она напомнила, что во Владимирской области обитает рыба, включенная в Красную книгу, а на Оке, Клязьме и других реках есть нерестовый период, когда лов или запрещен совсем, или серьезно ограничен.

- Поэтому мы обязательно в рамках проверок, которые мной уже запланированы, проверим надлежащее использование рыболовных и рыболводных участков, как соблюдаются квоты на вылов, - заявила Юлия Калистова.

Честным рыбакам-любителям пугаться не стоит, речь идет о тех, кто извлекает из водоемов прибыль. Однако и браконьерам спуску не дадут, тут глава надзорного ведомства тоже пообещала масштабные проверки. Опять же — проверят качество работы территориального отдела Росрыболовства и меры, которые они принимают для изъятия у браконьеров моторных лодок.

- Мы сталкивались с тем, что работники Росрыболовства говорят: «Мы бы рады изъять плавсредство, но нам ставить его некуда». Однако после принятия нами мер реагирования они устраивали эти площадки и изымали плавсредства. Потому что мы понимаем, что браконьер, оставшийся при своей лодке, продолжит это делать, - рассказала областной прокурор.

Также Юлия Калистова заметила, что теперь будет обращаться больше внимания на людей, якобы случайно идущих возле реки с мешками рыбы за спиной. Имеются ввиду не пойманные за руку браконьеры.

- Они говорят: «Я на берегу нашел, она в мешке валялась, посмотрел - свежая, несу домой». Вот для таких «хранителей» водных биоресурсов также предусмотрена ответственность. Мы выходим с исками и взыскиваем с них причиненный ущерб, - резюмировала Юлия Калистова.

О первых результатах наведения экологического порядка глава областного надзорного ведомства пообещала рассказать уже через несколько месяцев.