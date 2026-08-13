На «Китоврас» во Владимир приедут Александра Маринина и Никита Высоцкий

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 14 по 16 августа во Владимире уже в шестой раз состоится книжный фестиваль «Китоврас». Запланировано более 120 мероприятий для читателей всех возрастов: лекции, мастер-классы, творческие встречи и презентации, спектакли и концертные программы, будут работать площадки проекта «Лечу над миром» и приюта «Ковчег 33». Свои книги во Владимир привезут более ста российских издательств.

Гостями фестиваля станут известные российские поэты и прозаики: мастер детективного жанра Александра Маринина, Юрий Поляков, Павел Басинский, Андрей Рубанов, Эдуард Ведеркин, Влад Маленко, Анна Долгарева, Егор Сергеев. Также «Китоврас» посетят актер и режиссер, сценарист Никита Высоцкий, популяризатор академической музыки Артем Варгафтик, поэты-песенники Симон Осиашвили и Александр Шаганов.

Площадкой фестиваля по традиции станет парк Пушкина. Рассказываем о самых ярких событиях.

14 августа

В 12 часов на сцене дуэт-театр «Дети Йорика» представит спектакль-притчу «Солдат и шут». Это история о взаимопонимании между поколениями, серьёзном и смешном, в которой зрители тоже станут частью действия.

В это же время пройдет мастер-класс с художником Екатериной Паршаковой, которая создала иллюстрации к книге-раскраске «Филин Мудрик и мир русского фарфора. Прочитай и раскрась».

В 13 часов состоится творческая встреча с детской писательницей Еленой Светлой «Книжное царство – сказочное государство».

В это же время на сцене пойдет встреча с летчиком-космонавтом, Героем РФ Александром Горбуновым. После чего в 14 часов состоится торжественное открытие фестиваля.

На 15 часов запланирована встреча с митрополитом Никандром и российским церковным и общественным деятелем Владимиром Легойдой. Спикеры ответят на вопросы аудитории, обсудят темы, которые сегодня особенно волнуют общество. Также состоится презентация книги Владимира Легойды «Знающие люди. О науке и о том, что выше».

В 15.30 состоится выступление студии воздушной гимнастики «ДэнсАП». В воздухе оживут страницы любимых книг.

В 16.30 – творческая встреча с писателем Эдуардом Ведеркиным. Он расскажет о новых проектах и творческих планах, поговорит о своих знаковых книгах — например, о дилогии «Снарк Снарк» или романе «Сорока на виселице», ответит на вопросы гостей и обсудит с аудиторией любимые сюжеты и темы. По завершении встречи все желающие смогут получить автограф.

В 19.00 начнется квест «Расшифруй город».

В 19.30 на сцене выступит мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря.

В течение дня также будут работать интерактивные площадки и состоятся презентации книг и лекции на самые разные темы.

15 августа

Фестиваль начнет свою работу уже с 10 часов утра с презентаций и лекций. В 11 часов приют «Ковчег 33» пригашает юных гостей поучаствовать в мастер-классе «Чудо зверята в кармашке».

В 13 часов на сцене пройдет паблик-ток о Пушкине и декабристах «Души прекрасные порывы». Спикеры – журналист, литературный критик Михаил Визель и преподаватель, филолог и писатель Гаянэ Степанян.

В это же время пройдет мастер-класс от Мстерского художественного музея «Наличник и русская матрешка».

Никита Высоцкий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 15 часов с концертом «Мир вашему дому» выступит актер и режиссер Никита Высоцкий. В программе — знакомые и любимые песни Владимира Высоцкого: от пронзительной лирики до энергичных, почти театральных композиций. Будет представлена также и военная лирика. Концерт будет сопровождать выставка «Концерты Владимира Высоцкого».

В 16.30 – творческая встреча с автором серии книг про Настю Каменскую Александрой Марининой. Она расскажет, как за 30 лет изменилась ее культовая героиня, почему детективы никогда не теряют популярности на экранах и поделится планами на будущее.

Александра Маринина. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В 17 часов пройдет мастер-класс Евгении Мымриной «Магия жидкой бумаги: от реставрационной технологии до создания листа».

В 17.30 – творческая встреча с Александром Рубановым. Презентация книги «Мороз по жести».

В 18.30 – творческая встреча с писателем Павлом Басинским. Широкой аудитории он известен, в первую очередь, как автор биографий Максима Горького и Льва Толстого, которые стали бестселлерами. Писатель расскажет о своих книгах, особенностях работы над ними, поделится творческими планами, ответит на вопросы читателей, а также проведет автограф-сессию.

В 20.30 состоится концерт владимирских рок-групп: «Рекорд Оркестра», «НЛО», «Одна ночь», «Соль».

16 августа

В 11 часов на сцене театр сторителлинга Константина Кожевникова покажет спектакль «Петр I». Эта постановка о прорыве через время, которое совершил царь, собственноручно строивший корабли и резавший боярские бороды и полы их старомодных одеяний под чудным названием «ферязь».

В 12 часов – познавательно-развлекательная программа для детей «Ветер в письмах».

В это же время пройдет квиз «Мифозои – мифические животные».

В 13 часов – создание путеводителя по Владимиру в технике коллаж.

В 15 часов – мастер-класс «Кукла-актер из фольги».

В 18.15 – творческая встреча с автором и военкором Анной Долгаревой. Она будет читать стихи, в том числе из ее последней программы «Эти изображения могут вас шокировать», которая создана после недавней длительной командировки в зону СВО.

В 19 часов Театральное товарищество «Завод» представит спектакль «Слово. Звук. Город». Объект вдохновения и исследования – город Владимир. Каким он является сегодня? Кто мы — люди, живущие в нем? Что будет записано на «цифровых летописях» после нас? Для создания постановки было отснято 9 интервью, отобраны ретроснимки и современные фото Сергея Скуратова, выбраны стихи владимирских поэтов, написана музыка. В постановке принимают участие артисты Александр Аладышев, Анна Лузгина. Звук и музыка Юрия Монахова.

КОНКРЕТНО

Подробное расписание всех мероприятий доступно на сайте книжного фестиваля - kitovras33.ru