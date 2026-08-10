Владимирская область вошла в десятку самых аварийных регионов

. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии в России было зарегистрировано 54,3 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 3 процента меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года. На 9,7 процента снизилось число погибших, а на 2,9 процента – число раненых. В целом по итогам шести месяцев на 100 тысяч машин приходится 88 ДТП с пострадавшими. При этом самый низкий и самый высокий показатели в регионах отличаются почти в 19 раз!

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах на основе данных МВД России и Росстата. Исследование строится на основе ранжирования субъектов по числу ДТП с пострадавшими на 100 тысяч транспортных средств, включая автобусы, грузовики и легковушки.

Явным лидером рейтинга является Чеченская Республика, где на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 10,7 аварий с пострадавшими. Это в 8 раз ниже, чем по стране в целом. На втором месте расположилась Московская область (39 ДТП), а замыкает тройку лидеров Брянская область (41,9 аварий).

Владимирская область оказалась аж на 77-м месте, войдя в десятку самых аварийных регионов. В первом полугодии на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 147,4 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это на 4,6 процента меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. На 100 тысяч жителей оказалось 80,2 погибших и раненых.

При этом в региональной Госавтоинспекции обращают внимание на высокую аварийность на перекрестках. Только в 2025 году на них произошло 555 ДТП, в которых 41 человек погиб и 804 получили различные травмы. Эта проблема характерна для крупных городов: Владимира, Коврова, Мурома, также остается злободневной тема с регулируемыми перекрестками на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском округе.

Если сравнивать Владимирскую область с географическими соседями, то ниже оказалась лишь Нижегородская (79 место). Москва в рейтинге занимает 17-ю строчку, Ивановская область расположилась на 48-м месте, Рязанская область – на 58-м, Ярославская – на 65-м.

В тройке аутсайдеров значатся: Костромская область 186,7 ДТП на 100 тысяч транспорта), Республика Калмыкия (197,5 аварий) и Республика Тыва (200,6 ДТП).