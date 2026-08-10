Под Вязниками селянам отказываются носить пенсии из-за сокращения почтальонов

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Уже не секрет, что проблемы в почтовых отделениях Владимирской области начались даже в городах. Например, жители Мурома и Владимира жаловались на то, что почтамты работают всего пару дней в неделю по несколько часов. Но если в городе ситуация более-менее решаемая, то жителям села еще хуже.

Длина пути

В редакцию «КП-Владимир» на днях обратились жители деревни Сергеево Вязниковского муниципального округа. Этот населенный пункт находится сравнительно близко к райцентру, однако нельзя сказать, что все блага цивилизации находятся здесь в шаговой доступности.

К сожалению, не столь давно волна почтовых сокращений докатилась и до этих мест.

- Раньше у нас были два почтальона, один из которых разносил пенсии, а также газеты и журналы по подписке в деревни Сергеево и Афанасьево. А теперь остался один, и нам заявили, что ничего носить не будут, - рассказала жительница Сергеево Галина Бусова.

Другие местные жители подтвердили: проблема действительно есть. Якобы полномочия сокращенного сотрудника передали непосредственно начальнице местной почты, расположенной в поселке Центральный, но та заявила, что ходить в Сергеево и Афанасьево не сможет.

Сложность ситуации в том, что во всех этих населенных пунктах живет немало пенсионеров, которые привыкли получать выплаты при помощи почтальонов, разносивших деньги по домам. Как быть теперь — непонятно. С одной стороны, дойти от Сергеево до отделения почты в Центральном не составляет большого труда, ведь длина пути составляет всего пару километров, а в случае с Афанасьево — около четырех километров. Но тут проблема кроется в другом.

- Кто помоложе, дойдет, но у нас есть люди, которым за 90 лет. Как они туда будут добираться? И даже если доберешься, придется еще долго стоять в очереди, да еще вызывают туда по одному, - возмутились селяне.

В бумажном виде

По словам вязниковцев, кто-то на почте заявил им, якобы в скором времени пенсионеров переведут на получение денег через банкоматы, что очень напугало пожилых людей. Но на деле это оказалось не более чем домыслом: в Социальном фонде России по Владимирской области объяснили, что такой перевод возможен исключительно по желанию человека, для чего нужно писать заявление. В принудительном порядке сделать это никак невозможно.

Впрочем, даже если предположить, что пенсионеры Сергеево и Афанасьево согласятся и каким-то образом умудрятся написать заявления, банкоматов у них все равно нет. Местные жители говорят, что ближайший расположен на станции Вязники, а это еще дальше, чем почта.

Еще одна проблема — газеты и журналы. Далеко не у всех есть возможность черпать новости в интернете, так что люди по-старинке оформляют подписку на «бумагу».

- Но теперь и подписные издания не приносят, за ними тоже приходится ходить. Зачем же мы тогда их выписываем? - озадачились вязниковцы.

Отчаявшись получить помощь непосредственно на почте, жители Сергеево начали звонить в Правительство Владимирской области, где их попросили прислать обращение в бумажном виде. Также люди планируют обратиться в администрацию Вязниковского округа, однако вряд ли местные власти смогут повлиять на «Почту России».

В свою очередь, мы тоже попытались получить комментарий «Почты России», но ситуация осложнилась тем, что во Владимирской области ответственных сотрудников там не осталось. Мы направили в главное почтовое ведомство России официальный запрос, и будем ожидать ответа по сложившейся ситуации. Чуть позже в УФПС Самарской области, которому подчиняются почтамты региона-33, пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.