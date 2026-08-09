Владимирские суды отправляют за решетку только четверть осужденных

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимирский областной суд подвел итоги работы регионального правосудия за шесть месяцев 2026 года. Заместитель председателя Владимирского областного суда Дмитрий Ильичев рассказал о том, сколько уголовных дел в общей массе было рассмотрено, а также поделился другими важными цифрами.

Как оказалось, за первые шесть месяцев во все суды региона поступило 1437 уголовных дел. Этот показатель на 9,6 процента ниже прошлогоднего в 1589 дел. Что характерно, в 2025 году за это время тоже наблюдалось существенное снижение по сравнению с 2024 годом, когда в суды пришло 2001 уголовное дело. Впрочем, у мировых судей нагрузка по «уголовке» наоборот выросла на 19 процентов.

Если говорить о приговорах, то за первое полугодие владимирские судьи вынесли таковых 1439, а рассмотрели 1955 уголовных дел. Несложно заметить, что далеко не каждый из процессов закончился наказанием. И действительно, 431 уголовное дело прекратили прямо в суде. В 70 процентах случаев такое становилось возможным в связи с примирением сторон — это на треть больше, чем год назад и говорит о более гуманном подходе судей.

Что касается наказаний, которые назначали преступникам, то за шесть месяцев за решетку отправились 333 человека. Их приговаривали к реальным срокам в колониях или тюрьмах. На языке статистики число сидельцев составило 26,6 процентов от числа осужденных в общей сложности, или чуть больше четверти.

Кстати, если в эту же статистику добавить приговоры мировых судей, то получится еще более оптимистичная цифра — всего 24,5 процента, тогда как по России в целом в 2025 году отправлялись в колонии чуть меньше трети людей, попавших на скамью подсудимых.

Для наглядности: в 2024 году за первое полугодие во Владимирской области посадили 444 человека, а в 2025 году в места, не столь отдаленные, отправилось 319 человек. Постоянное снижение этих цифр в самом суде объясняют именно курсом на гуманизацию уголовных наказаний.

Одним из самых громких приговоров первого полугодия 2026 года с реальным лишением свободы стал приговор экс-главе Владимира Дмитрию Наумову. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тем временем год от года становиться меньше тех, кого приговорили к условным срокам. В 2024 году в первом полугодии их было 323, через год 279, а сейчас и вовсе 243 человека.

- При этом иные более мягкие, чем лишение свободы, но реальные наказания назначались 60 процентам осужденных, что отвечает веяниям времени, - отметили во Владимирском областном суде.

Речь идет о штрафах, исправительных и обязательных работах и так далее.

Что касается обжалования приговоров, то за полгода Владимирский областной суд пересмотрел дела, по которым проходило 304 человека. В целом качество владимирского правосудия оценивается, как стабильное.