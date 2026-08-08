Во Владимире арендным самокатам перекрыли доступ в центр города

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Власти областного центра спустя почти два года работы смогли заключить соглашения с тремя компаниями-арендаторами самокатов, работающими на территории Владимира. Эти соглашения вводят ряд ограничений на передвижение самокатов и регламентируют их размещение.

Торможение

Заместитель главы администрации города Владимира Андрей Михно еще год назад рассказывал о подготовке соглашений с фирмами кикшеринга, однако долгое время власти и бизнесмены не могли прийти к взаимопониманию. Теперь консенсуса все-таки достигли.

Одним из главных новшеств стал запрет покатушек на двухколесных машинках в историческом ядре города. Речь идет о территории между Золотыми воротами и гостиницей «Владимир», улицей Георгиевской и парком «Липки». Кроме того, арендным самокатам больше нельзя ездить в парках, скверах и на мемориальных комплексах.

Соблюдение запрета контролировать очень просто: по словам Андрея Михно, операторы кикшеринга имеют техническую возможность снижать скорость в той или иной точке города, что и было сделано.

- Мы сами проводили тестирование. Конечно, бывают сбои, и метров на 20-30 все-таки удается заехать. Но скорость становится ниже. Например, от Золотых ворот до улицы Спасской идет не резкое торможение, а отключение, благодаря чему скорость снижается до 5 километров в час и человек понимает, что ехать не комфортно, разворачивается и покидает данную зону, - рассказал Андрей Михно.

Кстати, возле образовательных учреждений скорость самокатов тоже снизили похожим образом.

Год назад рассматривался вариант с отключением самокатам возможности проехать по пешеходному переходу, но после тестирования от этой идеи пока отказались. Суть дела в том, что торможение оказалось слишком резким, что создавало весьма опасные ситуации вплоть до травматизма.

Еще одно новшество: властям удалось ввести номера на всех самокатах кикшеринга. Знаки представляют собой комбинацию от четырех до шести букв или цифр.

- В соглашении прописан перечень самокатов с номерами, и в случае фотовидеофиксации нарушений мы можем идентифицировать, какому именно оператору он принадлежит, - объяснил заместитель градоначальника.

Увы, пока запреты распространяются только на арендные двухколесные машинки. Что до частных самокатов, то для них власти продумывают введение запретов на въезд на определенные территории, но пока это только замыслы.

Чат по самокатам

Не лишним будет напомнить, что сейчас во Владимире действуют 104 парковки для самокатов кикшеринга. Андрей Михно уточнил, что в перспективе их может стать больше, однако из популярных общественных мест эти стоянки убрали. Например, ликвидировали парковку на Театральной площади.

Тем не менее, проблему брошенных самокатов пока еще окончательно решить не удалось. Год назад планировалось, что за это будут наказывать операторов кикшеринга, но поправки в областное законодательство сделать не вышло — законопроект вернули на доработку. Андрей Михно пообещал, что в текущем году уже поправленный текст снова рассмотрит Законодательное Собрание Владимирской области. Если изменения одобрят, за брошенные вне парковочной зоны самокаты операторов накажут штрафом в размере 5000 рублей.

Есть у властей Владимира еще одна задумка по борьбе с брошенными машинками: буквально на днях в мэрии появится отдельный внутриведомственный чат, куда профильные специалисты будут «закидывать» всю поступающую из соцсетей информацию о валяющихся там или тут самокатах. Это поможет быстрее их убирать.

А вот общегородской чат по данной проблеме если и появится, то не очень скоро — сперва власти потренируются на своем внутриведомственном канале.