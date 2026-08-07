Во Владимире пройдет День физкультурника, а в Суздале и Муроме - День города

День физкультурника. Фото администрации города Владимира.

Предстоящие выходные будут богаты на спортивные и культурные события. Пройдут они во многих городах Владимирской области. рассказываем о самых ярких из них.

Физкульт - привет!

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году спортивные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах. Например, в Судогде состоится фестиваль восточных единоборств, в Селиваново - семейный фестиваль с эстафетой ползунков, в Радужном и Покрове - турниры по пляжному волейболу, в Петушках - фестиваль ГТО. Практически во всех районных центрах пройдут легкоатлетические эстафеты, велозабеги, кроссфит, футбольные матчи.

Но главной площадкой праздника станет Центральный парк Владимира. В программе: тематические площадки для активного отдыха, турнир по игре «Камень, ножницы, бумага», выставка автомобилей. Для гостей будут работать интерактивные площадки по легкой атлетике, настольному теннису, стритболу, футболу и тэкболу, лазертагу, шахматам, беговелам, а также точки для сдачи нормативов ГТО. Также состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Событием дня станет парад спортивных школ города Владимира. Начало в 13 часов.

1002-летие Суздаля

8 августа Суздаль отметит свой день рождения.

На Красной площади с 12 до 16 часов пройдет детская программа с танцевальными и вокальными норами творческих коллективов города и района, показательными выступлениями спортсменов, играми и интерактивными развлечениями, аттракционами, аквагримом, пенной вечеринкой и розыгрышем призов. В 17 часов состоится торжественное открытие Дня города. В 18 часов – выступление артистов Суздальского района, в 19 часов – выступление группы Love Rocket, в 20 часов – выступление кавер-группы «911», в 21 час – выступление группы «Лапти-Бенд».

В Городском саду с 12.30 до 16.00 будет идти фольклорно-игровая программа «Богатство русского фольклора». Гостей и жителей ждет выступление литературного объединения «Слово», народного ансамбля «Звонница», ансамбля русских народных инструментов «Русская душа», народного хора «Суздалянка» и корейского вокально-танцевального ансамбля «ПомПарам».

Аудиовизуальное шоу "Свет Суздаля". Фото ВСМЗ.

В честь праздника Владимиро-Суздальский музей-заповедник дарит всем гостям возможность бесплатно посетить аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». Это не только яркое мультимедийное представление, но и путешествие по образам и символам древней Суздальской земли. вход на территорию Кремля откроется в 20.30, а само шоу будет проходить с 21 до 23 часов.

День рождения Мурома

8 августа Муром отметит 1164-летие города и 245-летие своего герба. Главными символами праздника станут калач и богатырская сила. Местные художники изготовили уникальные арт-объекты – расписанные мечи, щиты и копья, также на улицах буквально оживут сказочные персонажи.

В 12 часов начнется всенародный спектакль «Силачи и калачи». Зрителей ждут богатырские испытания, символическое «выпекание» гербового калача и встреча с императрицей. В спектакле примут участие жители Мурома. В 13 часов стартует заезд «За калачами» на самокатах и роликах, а малыши могут принять участие на беговелах. В это же время горожан приглашают на праздничный обед и гастрономический фестиваль «Вкусно по-муромски», где можно будет попробовать уху, блины, калачи и другие блюда, приготовленные по местным рецептам. Также запланировано открытие музея археологии в Окском парке.

С 13.30 до 17 часов будет проходить турнир оркестров и барабанных шоу, фестиваль классического искусства «Муромская ротонда», работать площадки «Силовое шоу», «Танцуют все», «Рок-сцена». В течение всего дня будут работать ярмарка, аттракционы и уличные кафе.

В 20 часов начнется праздничный концерт, в 21 час – творческий проект «Казаки делают хиты». Завершится День города в 21.50 финальной песней у главной сцены, которую гости споют вместе хором.

Фестиваль национальных культур

8 августа в 12 часов в Доме культуры Ковровского района пройдёт Межрегиональный фестиваль национальных культур «Традиции народов. Ильинская ярмарка». Участниками фестиваля станут детские и взрослые коллективы и ансамбли самодеятельного народного творчества Ковровского района, а также хореографический коллектив Дома Дружбы города Иваново, который выступит с программой танцев народа мира.

Праздник порадует гостей разнообразием интерактивных площадок, на территории будут работать ремесленные и мастеровые ряды, выставки декоративно прикладного творчества и фотозоны. Сельские поселения округа представят свои интерактивные зоны, где любой желающий сможет принять участие в народных играх и посетить мастер классы по созданию традиционных игрушек и предметов декора.

«Добрый парк»

В парке Добросельский пройдет пенная дискотека. Фото со страницы Центрального парка в ВК.

9 августа в 12 часов свой день рождения будет отмечать парк «Добросельский». Организаторы обещают интерактивную программу со сказочными героями и ростовыми куклами, творческие мастер-классы, музыкальные поздравления, пенную дискотеку и много сюрпризов.