Владимирская область выбирает самого народного участкового-2026

Действующий народный участковый Владимирской области Артем Лапенков. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

МВД России и «Комсомольская правда» проводят конкурс «Народный участковый» уже в четырнадцатый раз. Как и в прежние годы, владимирцам предстоит выбрать лучшего стража порядка, который отправится защищать честь региона на Всероссийском этапе.

Опыт и молодость

В нынешнем году на участие в первом, муниципальном туре заявились 14 городов и районов Владимирской области. Оставшиеся муниципалитеты пройдут во второй этап автоматом, так как по тем или иным причинам заявили только по одному кандидату.

Тем не менее, 32 конкурсанта с 11 по 20 августа будут оспаривать титул лучших из лучших. Среди этих людей в погонах можно увидеть как старожилов состязания, так и новичков, пробующих свои силы впервые. Характерно, что в 2026 году муниципалитеты выставили не более трех кандидатов, так что мощной конкуренции, как случалось в прежние годы в отдельных городах и районах, не ожидается.

Самым «опытным» составом, выдвинутым на первый тур, оказался состав отдела полиции Александровского округа. Здесь титул лучшего на местном уровне оспаривают два майора: 45-летний Роман Куприянов, имеющий за плечами 23-летний стаж службы в органах внутренних дел, и его коллега Магомедхабиб Магомедов — 44-летний полицейский со стажем в 17 лет.

Оба участника обслуживают территорию города Александрова и отмечают, что благодаря их работе удалось спасти от мошенников в общей сложности 16 человек, включая девятерых пенсионеров.

А вот самым «молодым» составом, оказавшимся на конкурсе, стали полицейские Судогодского округа. Этот муниципалитет представляют две девушки-лейтенанта. Карине Разумовой 23 года, она служит в Андреевском сельском поселении, стаж в ОВД составляет четыре года. Сама Карина говорит, что главным ее достижением стали теплые отзывы жителей о ее работе.

- Всегда стараюсь оказать людям качественную помощь и разрешить сложившиеся у них трудности, - добавила конкурсантка.

Карине предстоит конкурировать со своей еще более молодой коллегой — 22-летней Полиной Елисеевой, работающей в поселке Муромцево и его окрестностях. Стаж Полины в МВД составляет два года.

Участковый из центра

Что касается самого старшего участника, то им в нынешнем году оказался офицер из поселка Красная Горбатка Селивановского округа — 51-летний старший лейтенант Роман Ледащев. Он же стал и самым опытным участником, так как служит в ОВД с 1997 года. Своими достижениями Роман называет высокие показатели, профессионализм и ответственность при выполнении любой задачи.

А самыми молодыми оказались все та же Полина Моисеева и ее 22-летний ровесник из Гусь-Хрустального Даниил Рюмин. Лейтенант Рюмин тоже имеет стаж работы два года, и является городским участковым. В конкурсе оба молодых офицера участвуют впервые.

УМВД России по городу Владимиру в 2026 году выставило на конкурс трех кандидатов, как и в прежние годы. Ими стали старший лейтенант Данил Николаев из Октябрьского района, капитан Андрей Смирнов, обслуживающий улицу Мира и Перекопский военный городок, а также старший лейтенант Иван Федотов.

Любопытно, что Ивану достался участок в самом сердце Владимира — в его территорию входят, в том числе, улицы Большая Московская, Летне-Перевозинская и Козлов вал.

Удивительно, но один из самых титулованных отделов Владимирской области — отдел полиции №3 по городу Владимиру, в нынешнем году на участие в конкурсе не заявился.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с анкетами участников и отдать свой голос можно на официальном сайте УМВД России по Владимирской области в разделе конкурса «Народный участковый-2026» до 20 августа включительно.

Победители первого тура выйдут на второй этап, в рамках которого будет выбран лучший участковый региона, которому предстоит принимать участие в третьем, Всероссийском этапе состязания.