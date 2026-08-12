В Муромском ПАТП водители грозят увольнением из-за резко упавшей зарплаты

Новые автобусы Муромского ПАТП. Фото Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Работающие на автобусных маршрутах Мурома шоферы заявили, что летом их зарплаты неожиданно снизились. Кроме того, они не понимают, почему до сих пор на линию не выпускают новые автобусы, которые пришли в город весной.

Шесть маршрутов

По словам обратившихся в «КП-Владимир» водителей, с февраля они стали работать по большей части без кондукторов, так как в салонах появились валидаторы. В связи с этим зарплата вроде бы поднялась, но с наступлением летнего сезона вдруг произошел провал. Дошло до того, что людей якобы даже пообещали перевести на «минималку».

- Мотивируют это тем, что упала выручка, хотя зарплата от пассажиропотока не зависит. Такое произошло впервые. Если честно, нам вообще непонятно, как ее начисляют, - возмутились шоферы.

Водители отметили, что это касается всех, кто работает на городских линиях. Впрочем, самих линий тоже осталось по пальцам посчитать. Некогда могучее предприятие должно выпускать теперь всего до 15 машин на девять маршрутов, а по факту выходит вообще около десятка.

Собеседники сокрушаются, что внутри ПАТП и помимо зарплаты не все в порядке. По их словам, полученные два года назад автобусы уже разбирают на запчасти, да и вообще с ремонтной базой в ПАТП тяжело. Кстати, на это же самое жаловались другие сотрудники предприятия, которые в марте 2026 года разослали обращения к губернатору Владимирской области, а также в областные Следком и прокуратуру.

Сейчас водители приводят в пример ситуацию с маршрутом №11, который возит людей из Мурома до Лопатино и оттуда до села Пестенькино. Оказывается, маршрут №11 обслуживал практически новый автобус, но у него сломалась коробка передач.

- И на линию выпустили древний «ЛиАЗ», который весь ржавый и гнилой, он то и дело ломается, и люди не могут уехать с работы и на работу, - поделились шоферы.

Кстати, на этот же старенький «ЛиАЗ» обращали внимание и сами жители Мурома. Примечательно, что в минувшем мае в город пришли 18 новеньких автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», но они, по словам водителей, с тех пор стоят в боксе.

В итоге вся эта ситуация вкупе с очередной зарплатной проблемой привела к тому, что шоферы решили действовать радикально.

- Весь коллектив собирается писать заявления на расчет, - заявили водители.

Если такое случится, Муром рискует остаться без большей части городских автобусов.

Куда пропала выручка

Генеральный директор Муромского ПАТП Александр Гомзяков не стал отрицать падение зарплат у водителей. По его словам, выручка летом действительно оказалась очень низкой, в связи с чем и произошел провал по премиальным выплатам.

По словам главы предприятия, причин падения выручки две. Первая чисто сезонная, так как летом традиционно пассажиропоток ниже. Вторая — более неожиданная. Гендиректор внезапно заявил, что сами водители кладут себе выручку в карман на тех автобусах, где еще нет валидаторов.

- Если образно: выручка всегда составляла около 26-28 тысяч рублей, из них 12 собиралось наличными. А сейчас наличными деньгами привозят 4000. То есть, понимаете перекос. И от пассажиров приходит много жалоб, что водители не дают билет, - заявил Александр Гомзяков, сославшись на данные контрольно-ревизионной службы.

Впрочем, гендиректор Муромского ПАТП заметил, что рад бы платить больше, но деньги пока объективно взять негде.

Что до малого количества выходящих на линию автобусов, это в ПАТП объяснили опять же низким пассажиропотоком.

- На основании отчета о пассажиропотоке формируется контракт, и на основании контракта выезжает количество единиц. Мы бы с удовольствием выпускали больше, но не можем, - развел руками гендиректор.

Относительно простоя в боксе новеньких автобусов руководитель ПАТП отметил, что их выход задерживают процедуры установки валидаторов и камер наблюдения, а также заключение договоров ОСАГО, которые тоже проводят через торги, что растягивает сроки. Даже примерную дату выпуска их на линию Александр Гомзяков называть не стал, лишь добавив, что это произойдет сразу, как только получится.

Кстати, одна из этих машин может заменить и тот «древний» «ЛиАЗ» на маршруте №11 — эту проблему глава предприятия тоже признал. Правда, он считает, что старый автобус исправен и даже прошел техосмотр.

- Я понимаю водителей, но мы выше головы не прыгнем, - заключил Гомзяков.

Собственность муниципалитета

Однако в администрации Мурома поспешили успокоить водителей: понижение зарплаты в июне-июле вовсе не означает, что так будет всегда. Заместитель градоначальника Евгений Воронов отметил, что снижение произошло действительно только по премиальным выплатам.

- Ситуация не ухудшилась, все работает нормально, - заявил Воронов.

Что касается стоящих на приколе новых автобусов, то это в мэрии объяснили немного иначе, чем в ПАТП.

- Оплата по ним произошла в июне. Затем была процедура постановки на учет, а сейчас идут торги по предоставлению автобусов (в аренду — авт.), - объяснил заместитель главы округа.

Дело в том, что сами по себе машины не принадлежат ПАТП — это собственность муниципалитета, который обязан заключать договор аренды с перевозчиком только через торги. Это формальность, но соблюсти ее необходимо.

Остается надеяться, что обещания властей окажутся не напрасными, и водителям не только вернут нормальную зарплату, но и обеспечат их новыми автобусами. Возможно, тогда на линиях Мурома действительно станет лучше, и никаких катаклизмов на маршрутах больше не произойдет.

СПРАВКА «КП»

Согласно данным администрации округа Муром, по состоянию на 2026 год Муромское ПАТП обслуживает девять городских автобусных маршрутов из 17. Среди них такие популярные маршруты, как №2, №6А, №8 и №11.

Оставшиеся восемь маршрутов разделены между ИП Белянцевым, ИП Тузковой, ИП Васильевым и ИП Шамилиной.