Во Владимире идет подготовка к новому отопительному сезону

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Осень приближается семимильными шагами, а значит совсем скоро в квартирах необходимо будет включить отопление. Чтобы не возникло проблем, специалисты уже третий месяц перекладывают сети и устраняют дефекты.

Масштабные работы проводятся у Бульвара Художника Иванова. Сети здесь давно поизносились, частичные ремонты проводились лишь после гидравлических испытаний.

- Всего переложено около двух километров сетей. Все трубы у нас в ППУ-изоляции (теплоизоляционный материал для утепления – авт.). Применяем самые современные материалы для того, чтобы как можно дольше не возвращаться к этому участку. С учетом перекладки этих магистралей у нас увеличится надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения для десяти тысяч жителей города, - рассказал директор владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Роман Сорокин.

После того, как работы на этом участке завершатся, специалисты компании приступят к благоустройству. Им предстоит восстановить асфальт и газон.

На финишную прямую вышли работы во дворе дома №42 на проспекте Строителей. На месте трудится 12 человек и около 20 единиц техники. Объект непростой - уложенные здесь тепловые сети были выпущены в 1985-1987 годах, поэтому их пришлось полностью менять.

- Из 3,2 километров сетей поменяли уже 2,8. Трубы получили не только ППУ-изоляцию, но и систему удаленного дистанционного контроля. При подключении определенных приборов оператор может видеть, где есть повреждение и намокание. Определить место дефекта можно с точностью до 1-2 метров, - рассказывает технический директор тепловых сетей Эдуард Будыкин.

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в этом году объем инвестиций в теплосети компании составил почти 510 миллионов рублей. Всего должно быть заменено 17 километров магистралей - от улицы Луначарского до проспекта Строителей и улицы 1-й Пионерской. На сегодняшний день переложено уже 13 километров.

- Было проведено 85 процентов гидравлических испытаний, все выявленные дефекты устранены. Работы идут в установленном графике, - подчеркнул Роман Сорокин.

За ходом подготовки к отопительному сезону следят и городские власти. Контрольные мероприятия пройдут в конце октября, а в начале ноября управляющие компании и ТСЖ должны будут получить паспорта готовности.

- Особое внимание будет уделяться готовности бригад, исправности техники и аварийному резерву, чтобы при возникновении внештатной ситуации удалось оперативно устранить проблему, - подчеркнул заместитель главы администрации по ЖКХ Михаил Голубев.