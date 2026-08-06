За 7 месяцев жители Владимирской области отдали мошенникам 600 миллионов рублей

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Жители Владимирской области продолжают отдавать свои кровные аферистам. Причем это могут быть не только личные накопления, но и кредиты, оформленные под давлением мошенников.

Всего за семь месяцев текущего года более одной тысячи жителей региона отдали свыше 600 миллионов рублей! Дистанционные преступники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных ведомств и государственных служб, операторами сотовой связи и менеджерами банков. Мошенники используют психологическое давление, запугивание, создание искусственной срочности и игру на эмоциях, отмечают в региональном УМВД.

Так, например, 33-летний житель Владимира лишился более 4 миллионов рублей. В мессенджере ему предложили дополнительно заработать на биржевой площадке. Не сомневаясь, мужчина перевел деньги на криптокошелек, но прибыли так и не получил. А вот свои деньги потерял.

В такой же ситуации оказалась и 43-летняя жительница Коврова. Под предлогом онлайн-инвестирования женщина лишилась почти 2 миллионов рублей.

Жертвой аферистов стал и 73-летний житель областного центра. Ему поступил звонок на телефон. Мошенник представился сотрудником правоохранительного ведомства и сообщил, что деньги с банковского счета жертвы якобы используются для финансирования преступной деятельности иностранного государства. Звонивший настаивал, что средства нужно перевести на «безопасный счет». Поверив, пенсионер приобрел в одном из отделений банка золото на сумму более 2,6 миллиона рублей, а в другом обналичил более 1,3 миллионов рублей. После этого мужчина поочередно передал золото и деньги двум курьерам в Москве.

По всем фактам были заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Надо отметить, что с начала года полицейским региона удалось задержать более 60 человек, которые являлись курьерами мошенников. Так, например, в Электростали удалось поймать посыльного – 37-летнего жителя Москвы. Его задержали во время того, когда он забирал 1 миллион рублей у 80-летнего жителя Владимира. Пожилой мужчина хотел сохранить свои деньги, задекларировав их. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Сотрудники еще раз призывают жителей проявлять бдительность при поступлении звонков или сообщений с незнакомых номеров. Ни в коем случае не сообщайте номер и срок действия карты, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, а также разовые пароли из SMS, push-коды, QR-коды подтверждения.