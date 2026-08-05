Во Владимире за зданием областного суда построят торгово-офисный центр

Здесь хотят построить новый торгово-офисный центр Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях глава города Владимира Сергей Волков подписал постановление, утвердившее проект планировки территории, ограниченной улицей Разина, Большим и Средним проездами, а также улицей Героя России Кутузова.

Несмотря на то, что в данную зону попали сразу два ближайших квартала, фактически речь идет только об участке, находящемся прямо за Владимирским областным судом, чуть ближе к Большому проезду (где не столь давно снесли старые деревянные дома).

Любопытно, что застраивать эту территорию планировалось еще в 2013 году. Тогдашний градоначальник Андрей Шохин подписал постановление, утвердившее возведение на этом месте семиэтажного жилого дома и общественно-деловой зоны, в которую вошли бы гостиничный комплекс и кафе.

Однако в итоге проект так и не реализовали, а теперь вновь вспомнили об этой территории. Заказчиками проектной документации стали два владимирских предпринимателя, а сам документ создало Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро.

В итоге новое постановление Сергея Волкова отменило то, которое было принято его предшественником, и утвердило строительство на этом прямоугольнике, растянувшемся между улицами Разина и Героя России Кутузова, торгово-офисного центра.

Согласно проекту, в этот центр встроят объекты обслуживания. Здание будет иметь три надземных этажа и один подземный, а предельная высота сооружений составит не более 15 метров.

Предполагается что в новом торгово-офисном центре разместятся магазины с общей торговой площадью в 1000 квадратных метров, а также заведения общепита. Тут же появятся отделы бытовых услуг, в числе которых могут оказаться химчистки, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, салоны красоты, похоронные бюро, прачечные и так далее.

Наконец, для гостей ТЦ предусмотрят 40 мест для парковки машин, в том числе три для инвалидов. Из них восемь окажутся перед фасадом здания на улице Разина, а оставшиеся 32 появятся в восточной части, примыкающей к Большому проезду. В целом занятое под новый объект пространство составит всего 0,4 гектара.

В остальном никаких существенных изменений в ближайшей местности не произойдет, а стоящие ныне жилые дома так и останутся на своих местах.

Кстати, в марте 2026 года по этому проекту во Владимире проводились общественные слушания. Согласно заключению городского управления архитектуры и строительства, в них приняли участие 13 человек. Несмотря на два поступивших замечания, в которых участники протестовали против перевода земель жилых зон в нежилые, а также высказывались по поводу парковок и тротуаров, слушания признали состоявшимися.

Сроки строительства торгово-офисного центра пока не уточняются.