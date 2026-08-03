Лишь 46 процентов дорог Владимирской области отвечают требованиям

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Качество автомобильных дорог остается одной из ключевых инфраструктурных проблем. Эксперты отмечают, что в последние годы ситуация начала улучшаться: если в 2020 году нормативам соответствовало 50,4 процента региональных и местных дорог, то в конце 2025 года – уже 55,2 процента.

В то же время различия по качеству дорог между регионами остаются весьма значительными. Эксперты РИА Новости составили рейтинг по их качеству. Регионы ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям на конец 2025 года.

Лидером рейтинга является Москва с показателем в 100 процентов. На втором месте находится Челябинская область (84,6 процента), замыкает тройку лидеров Республика Ингушетия (84,2 процента).

Владимирская область в рейтинге оказалась аж на 65-й строчке. Нормативным требованиям у нас отвечает 45,7 процента дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. При этом плотность дорог с твердым покрытием составляет 406 километров на 1000 квадратных километров территории.

Надо отметить, что в прошлом году в регионе отремонтировали более 550 километров дорог, из них треть – 173 километра – в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году дорожные работы будут проведены в 16 муниципальных образованиях области. По нацпроекту в порядок приведут более 190 километров. Самый большой объем ремонта придется на Ковровский район – там обновят 25,8 километра дорог.

Среди географических соседей выше Владимирской области оказались: Подмосковье (9 место и 74,2 процента) и Ивановская область (35 место и 59,6 процентов). А ниже опустились Нижегородская область, которая занимает 67-ю строчку с показателем 45,2 процента, Рязанская область (73 место и 43,4 процента) и Ярославская область (76 место и 39,9 процентов).

Аутсайдерами стали Кировская, Волгоградская и Архангельская области. В последней требованиям отвечают лишь 17,2 процента дорог.