Беспилотники атаковали склад Wildberries во Владимирской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области в ночь на 3 августа дроны атаковали очередной склад Wildberries. Речь идет о логистическом центре в Собинском районе. В результате налета беспилотников есть разрушения, пострадали два человека – сотрудник склада и жительница поселка. Собрали, что известно об атаке БПЛА на Wildberries в Владимирской области 3 августа 2026 года, подробности, состояние пострадавших.

Что известно об атаке БПЛА на Wildberries в Владимирской области 3 августа 2026 года, подробности

В 8 часу утра губернатор Александр Авдеев сообщил об атаке дронов. В Собинском округе мишенью БПЛА стал складской комплекс. Глава региона сразу заявил, что есть разрушения, пожар. Из объекта эвакуировали всех сотрудников, которые работали в ночную смену.

На место сразу приехали оперативные службы, началось тушение пожара.

Последствия атаки БПЛА на Wildberries в Владимирской области 3 августа 2026 года, состояние пострадавших

Позже стало известно, что от атаки пострадали два человека – мужчина со склада Wildberries и женщина из соседнего населенного пункта.

- Пострадал молодой мужчина, он получил травмы в области головы. По предварительным данным, без серьёзных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в больницу. Ещё одна пострадавшая – женщина из соседнего населённого пункта – незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется, - сообщил губернатор.

В пресс-службе компании Wildberries подтвердили атаку дронов на их объект:

- Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы.

В Wildberries сообщили, что логистические цепочки перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Напомним, что атаки на склады Wildberries продолжаются с середины июля. Первым объектом стал логистический центр в Котовске, там из-за пожара и поражающих частиц, которыми были начинены дроны, погибли семь человек, еще 25 пострадали.

Атаки на склады продолжаются практически ежедневно. 2 августа беспилотники ужарили по складу в Самарской области. Там возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полную хронику атак на склады Wildberries читайте по ссылке:

Что известно об атаках на склады Wildberries в России