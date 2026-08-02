Во Владимирской области дети-сироты смогут получить выплату на покупку жилья

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

30 июля состоялось заседание Законодательного Собрания региона. На нем было рассмотрено сразу несколько вопросов, касающихся мер поддержки участникам специальной военной операции, многодетным семьям и детям-сиротам.

Землю – в дар

Если раньше на бесплатный участок земли в регионе могли претендовать многодетные семьи и бойцы специальной военной операции, то теперь депутаты решили расширить перечень получателей.

В их числе оказались женщины, родившие десять и более детей, удостоенные звания «Мать-героиня» и проживающие на территории Владимирской области не меньше пяти лет. Сегодня такого звания удостоены шесть жительниц региона.

Также бесплатный земельный участок смогут получить военнослужащие, которые после 1 марта 2026 года заключили контракт о прохождении службы в подразделениях войск беспилотных систем Вооруженных сил России. При этом срок службы на день подачи заявления должен составлять не меньше одного года. Однако данной категории не требуется регистрации по месту жительства или пребывания на территории региона.

Участки могут быть предоставлены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Размеры участков будут варьироваться от 8 до 10 соток в городах и от 25 до 27 соток в сельской местности.

- Поддержка многодетных мам и защитников Отечества — наш безусловный приоритет. Сегодняшнее решение - та мера, которая подтверждает искреннее уважение и признание заслуг тех, кто этого действительно достоин, - подчеркнула спикер ЗС Ольга Хохлова.

3 миллиона на квартиру

Еще один законопроект касался помощи детям-сиротам. Его на рассмотрение областному парламенту внесла прокуратура региона. Надзорное ведомство предложило учредить единовременную выплату на приобретение жилья.

Право на выплату будут иметь дети-сироты, которым исполнилось 23 года, стоящие в очереди на получение квартиры. При этом должно быть соблюдено несколько условий: наличие работы (не менее 6 месяцев) или ИП, отсутствие задолженности по налогам и алиментам, отсутствие судимости, дееспособность. Преимущественное право на получение выплаты предоставляется сиротам, принимавшим участие в специальной военной операции.

Фото ЗСВО.

- Размер выплаты рассчитывается исходя из 33 квадратных метров общей площади жилья и средней рыночной стоимости квадратного метра во Владимирской области, которая сейчас равна 99 тысячам рублей. Получается, что размер выплаты составит около 3 миллионов рублей. Этой суммы хватит, чтобы купить квартиру во Владимире или в любом другом городе региона, - отметила старший помощник прокурора Владимирской области Ирина Ярцева.

Средства можно направить на оплату по договору купли-продажи жилого помещения, первоначальный взнос или погашение основного долга по ипотечному кредиту.

Горячее питание студентам

Также депутаты приняли решение о том, что с 1 сентября текущего года студенты из многодетных семей будут обеспечены бесплатным горчим питанием.

Право на обед получают студенты государственных ссузов, а также других колледжей, которые обучаются за счет регионального бюджета, плюс студенты из Муромского государственного педагогического института.

Новой льготой смогут воспользоваться более двух тысяч студентов. До конца года на питание понадобится около 5,8 миллионов рублей, а потом ежегодные затраты составят около 13,7 миллиона рублей.