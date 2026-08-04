Владимир отпразднует День города в последние выходные августа

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Последний месяц лета вступил в свои права, а значит город начал подготовку к празднованию своего дня рождения. В этом году областному центру исполнится 1036 лет.

В администрации рассказали, что почти определились с датой праздника. Ориентировочно он пройдет 28-30 августа, непосредственно перед началом учебного года.

- Сейчас формат праздника дорабатывается с учетом всех правил и предписаний безопасности. Но это будет не празднование, а, скорее, просто встреча дня рождения, - подчеркнула официальный представитель мэрии Юлия Жирякова.

Значит ли это, что День города пройдет без особого размаха, пока неясно – все будет зависеть от текущей обстановки.

Тем не менее каждый год ради праздника перекрывают центральную часть города, который сейчас находится в «полуразобранном» состоянии. Ключевые памятники и площадки стоят в лесах, там ведется благоустройство. И неизвестно, какие из них подрядчики смогут открыть ко Дню города.

- Мы очень рассчитываем, что сможем запустить после ремонта фонтан в сквере «Липки». Сейчас специалисты проводят благоустройство территории вокруг него. Завершаются работы на фасаде школы №1. Также надеемся, что предстанет обновленной смотровая на Георгиевской. Но лето не балует нас жаркими днями, прошли дожди, которые замедлили работы на многих объектах, - пояснила Юлия Жирякова.

Также подрядчик обещал завершить работы к концу августа на новой смотровой за филармонией. Там появится зона «спокойного» отдыха со скамейками, пуфами, качелями, торговый павильон, детская площадка с разными игровыми элементами. Проектом предусмотрено освещение и видеонаблюдение.

Что касается открытия памятника князю Андрею Боголюбскому, который уже установили на смотровой площадке у Дмитриевского собора, то там необходимо разбить клумбы и дооборудовать лестницы. Поэтому окончательной даты завершения работ пока не называют. И все же не исключено, что его откроют именно ко Дню города.

Остальные объекты – памятник 850-летию города, ремонт центральных улиц (Большой Московской – от Золотых ворот до Соборной площади, а также части улиц Спасской и Гагарина), Соловьиный пруд – должны быть завершены до конца года.