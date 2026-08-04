Нового прокурора Владимирской области просят заняться экологией и безопасностью

Юлия Калистова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Владимирской области 4 августа состоялась официальная церемония представления коллективу нового руководителя Юлию Калистову. Поприветствовать ее приехал не только губернатор региона Александр Авдеев, но и заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев.

Юлия Калистова родилась в Костромской области и там же делала первые шаги в прокуратуре Мантуровского района. Затем ее перевели в прокуратуру региона, а позже назначили заместителем надзорного ведомства Архангельской области. Оттуда она перебралась во Владимирскую область, где заняла пост первого зама облпрокурора.

Уже из Владимира Калистову перебросили в Хабаровск главой Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, и теперь состоялось возвращение во Владимир.

- Я знаю, что Юлия Вячеславовна с большой радостью, с подъемом получила данное назначение, - заявил Юрий Пономарев, попутно похвалив ее предшественника Ивана Грибова и заметив, что в Генпрокуратуре владимирцы стоят на хорошем счету.

Зам генпрокурора попросил Юлию Калистову создавать условия для комфортной и безопасной жизни жителей, а также защищать права участников СВО, детей и многих других.

Приехавший на представление губернатор Владимирской области Александр Авдеев заметил, что Юлия Калистова смогла «дважды войти в одну реку», вернувшись во Владимир с багажом опыта и новых знаний.

- Я действительно очень рассчитываю, что Юлия Вячеславовна, получив закалку в природоохранной тематике, займется большим фронтом работ. Это работа в сфере переработки твердых коммунальных отходов, использования земель сельхозназначения, в экологической тематике. Я уверен, что будет очень уместно использовать полученный опыт, чтобы глубоко вникнуть в наши проблемы и навести порядок, - поделился Александр Авдеев.

Поприветствовать нового прокурора приехал не только губернатор региона Александр Авдеев, но и заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй момент, на который губернатор попросил обратить внимание, это безопасность.

- Владимирская область не прифронтовая, но мы прекрасно понимаем, что каждый день находимся, по сути дела, в условиях боевых действий и атак вооруженных сил Украины. Поэтому нам нужна совместная скоординированная работа, чтобы обеспечить безопасность региона, - уточнил Авдеев.

Сама Юлия Калистова твердо пообещала, что выполнит поставленные задачи.

- Главной задачей будет реальное устранение нарушений закона. Реальное восстановление прав граждан, реальное взыскание ущерба, - заявила новый областной прокурор.

Напоследок Юрий Пономарев напомнил, что Юлия Калистова стала второй женщиной в России, возглавившей надзорное ведомство региона. Первой оказалась Екатерина Банникова в Костромской области. Сейчас в прокуратуре России женщин от общего числа сотрудников более 50 процентов, а в некоторых регионах даже более 60.

- Так что мы движемся к тому, что со временем у нас будет все больше женщин возглавлять прокуратуры субъектов Российской Федерации, - резюмировал Юрий Пономарев.