Задержанный за разврат подмосковный священник не имеет отношения к Мурому

Спасо-Преображенский монастырь. Фото Муромской епархии.

Днем 29 июля издание 47news распространило информацию о задержании в подмосковном городе Химки 44-летнего гражданина по фамилии Огнев, подозреваемого в развратных действиях с ребенком. Заявлялось, что задержанный может являться иеромонахом Спасо-Преображенского монастыря города Мурома.

По информации питерских журналистов, Огневу инкриминируют выход в соцсеть под вымышленным именем, где он связался с 12-летней девочкой из Ленинградской области и убедил ее прислать обнаженные фото. При этом утверждалось, что задержанный имеет отношение к православию, носит сан иеромонаха и якобы может служить в Спасо-Преображенском мужском монастыре, расположенном в Муроме.

Однако в Муромской епархии категорически отвергли какую-либо связь древней обители с данным человеком и заявили, что данный факт недостоверен.

- На сегодняшний день указанное лицо не имеет никакого отношения к Муромской епархии и не является насельником Спасо-Преображенского мужского монастыря, - заявили собеседники.

Впрочем, священнослужители оговорились, что данный человек отчасти им знаком: более 15 лет назад, приблизительно с начала 2010-х годов, он действительно находился в данном монастыре Мурома, однако затем ушел оттуда и уехал на гору Афон, где подвизался в Пантелеимоновом монастыре.

По информации Муромской епархии, через некоторое время Огнев перешел в раскольнический монастырь Эсфигмен, и таким образом фактически отказался от канонического православия.

- С того момента по настоящее время о его судьбе и местонахождении ничего неизвестно. Монастырь не располагал и не располагает какой-либо информацией о его жизни и деятельности после ухода, - заявили в Муромской епархии.

Кроме того, священнослужители Мурома отметили, что все эти события происходили задолго до того, как образовалась сама Муромская епархия, которая, как известно, решением Священного Синода была выделена из состава Владимирской епархии 16 июля 2013 года. Таким образом, Огнев никак не мог представлять это подразделение Владимирской митрополии даже в те далекие годы.

В заключение муромские священнослужители посетовали, что подобные истории бросают тень не только на древний Спасо-Преображенский монастырь и отдельно взятую епархию, но и на православие в целом и вводят общественность в заблуждение.