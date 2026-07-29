На капремонт владимирских школ добавили 83 миллиона рублей

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29 июля состоялось очередное заседание Совета народных депутатов Владимира. На нем было рассмотрено несколько вопросов, касающихся муниципального имущества, дополнительных мер поддержки семьям, а также распределения средств.

Культурные учреждения и бесплатное питание

Народные избранники приняли решение передать из муниципальной собственности в областную сразу несколько объектов – библиотеку для детей и молодежи, библиотеку для слепых, Центр народного творчества и Центр классической музыки имени Маркина.

- Передача объектов недвижимости в государственную собственность Владимирской области позволит областным учреждениям культуры принимать участие в региональных и федеральных целевых программах, планировать долгосрочное развитие инфраструктуры, обеспечит возможность проведения капитального ремонта и реконструкции за счет регионального бюджета, - отметила заместитель начальника городского управления муниципальным имуществом Наталья Одинаева.

Также был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки детей из семей, чьи родители находятся в мобилизационном резерве.

- Детям, обучающихся в общеобразовательных организациях с 1 по 11 класс, предоставляется бесплатное двухразовое питание. Меры поддержки действуют с 1 июля 2026 года, - отметила заместитель главы администрации Елена Запруднова.

- При этом дополнительного финансирования не потребуется. Будут распределены средства внутри системы образования города, - добавил депутат Евгений Станчев.

Средства на благоустройство, ремонт и оборудование

После этого было рассмотрено несколько бюджетных вопросов. В частности, речь зашла о капитальном ремонте театра «Разгуляй», где сейчас приводят в порядок крышу и фасад. Мэрия, со своей стороны, должна провести благоустройство территории – асфальтирование и ремонт забора. На эти работы необходимо предусмотреть 3,57 миллиона рублей.

- Из остатков средств бюджета необходимо дополнительно выделить 85 миллионов 858 тысяч рублей. Из них 63,6 миллиона рублей – направить управлению ЖКХ на ремонт дорог, тротуаров и лестницы к вокзалу, 19,2 миллиона рублей - Центру управления городскими дорогами на приобретение двух ламповых снегопогрузчиков и 3,58 миллиона рублей – на ремонт зданий муниципального предприятия «Зеленый город», - сообщил заместитель главы администрации Михаил Голубев.

И, наконец, 83 миллиона 738 тысяч рублей было решено перенаправить на выполнение капитального ремонта школ, которые сейчас находятся в работе. Напомним, что до конца года должны быть приведены в порядок школы №№8, 25, 31, 33, 43 и детский сад №34.