Во владимирской БСП появится «умная» операционная и новый приемный покой

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1 августа завершится объединение Городской больницы №2 на улице Токарева с Больницей скорой помощи. После реорганизации учреждение превратится в Областной клинический центр экстренной медицинской помощи.

- Мы объединяемся и становимся одним из самых крупных учреждений здравоохранения Владимирской области и единственным, которое будет оказывать экстренную медицинскую помощь, - подчеркнул главврач БСП Абакар Абдуллаев в эфире программы «Регистратура 33». – Если раньше мы оказывали узконаправленную помощь по хирургическому профилю, то сейчас будут открыты терапевтические подразделения, нацеленные на экстренную помощь. Таким образом, я надеюсь, что через три года мы станем одним из топовых медицинских учреждений как минимум в Центральном федеральном округе.

Три зоны для пациентов

К 2028 году в созданном клиническом центре появится новый приемный покой, который будет работать по системе «триаж». Всех поступающих пациентов будут распределять не по профилю заболевания, а по тяжести состояния.

- Пациентов будут распределять по трем зонам – зеленой, желтой и красной. В зеленую зону попадут пациенты, которые смогли прийти к нам сами и могут подождать в порядке живой очереди приема дежурного доктора. Желтая зона предназначена для пациентов средней степени тяжести, которые требуют наблюдения и обследования на койке. В красной зоне находятся наиболее тяжелые пациенты с травмами, полученными во время ДТП, падения с высоты, криминальных происшествий. Машина скорой с такими пациентами будет заезжать непосредственно в здание, после чего их выгрузят и будут стабилизировать в операционной. Ими будет заниматься бригада из нескольких докторов, каждый из которых работает по своему профилю, - рассказал Абакар Абдуллаев.

Новое отделение позволит на одном этаже разместить реанимационный зал, противошоковую операционную, смотровые, зал ожидания, койки краткосрочного пребывания и диагностическое подразделение.

Цифровая операционная

Новая эра грядет и при выполнении операций. Операционные станут цифровыми. А оказание помощи выйдет на принципиально новый уровень.

Ангиографическая операционная. Фото с сайта Правительства Владимирской области.

- Во время операции у хирурга под рукой будут все необходимые материалы и исследования на пациента – снимки рентгена, компьютерной томографии, УЗИ, анализы. Все это будет выводиться в виде изображения на мониторы, которые будут вмонтированы в стену или подвешены прямо над больным. Также операционная будет оборудована ламинарной системой, которая подает стерильный воздух. И, наконец, «умная» операционная позволит в любой момент связаться с федеральным центром и получить консультацию ведущих специалистов, - рассказал главврач БСП.

Кстати, совсем недавно в больнице открылась новая ангиографическая операционная. Это настоящий центр спасения верхних и нижних конечностей пациентов, которые страдают сахарным диабетом. На ее создание из областного бюджета было выделено около 115 миллионов рублей.

- Нашим первым пациентом стал мужчина, у которого уже произошла критическая ишемия на фоне сахарного диабета. В дальнейшем у него бы развилась гангрена и пришлось бы ампутировать ногу. Благодаря операции на ангиографе нам удалось спасти ему ногу. На сегодняшний день выполнено уже более десяти подобных операций. Сфера применения ангиографа будет распространяться и в других областях, - отметил Абакар Абдуллаев.

О кадрах и ремонте

Пациенты Городской больницы №2 беспокоятся, что после реорганизации в больнице будет царить хаос. Однако главврач успокаивает, что для них ничего не поменяется, даже номера для вызова врачей останутся прежними. В планах – капитальный ремонт учреждения, однако сроки его не называют.

Сейчас все силы и средства брошены на работы в «Красном кресте». Уже выполнен первый этап ремонта на первом этаже, завершается ремонт гинекологического отделения.

Ремонт в гинекологическом отделении. Фото БСП.

- Пациентов ждут обновленные коридоры и палаты, в каждой из которых появился индивидуальный санузел, были модернизированы душевые, а процедурные и смотровые кабинеты получили современное оснащение. В скором времени начнется ремонт в хирургическом отделении №1, через которое проходит большой поток пациентов, - сообщил Абакар Абдуллаев.

Ремонт и новейшее оборудование – это, конечно, важно. Но главное, чтобы было, кому лечить. В медицинском учреждении сохраняется кадровый дефицит. Особенно не хватает хирургов, узких специалистов.

- Большая проблема со средним и младшим медицинским персоналом. После окончания колледжей медсестры не хотят идти в государственные учреждения здравоохранения. Видимо, их пугает зарплата. Но они зря боятся – кроме зарплаты, есть неизменный романтизм этой профессии. Поэтому всех ждем, - отметил главврач БСП.

К слову, единственным подразделением, укомплектованным на сто процентов, является поликлиника на Токарева.