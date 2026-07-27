Во Владимире возле здания ОКБ построят большую парковку

Неудобный проезд превратится в большую парковку. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города Владимира 27 июля завершила определение подрядчика, которому предстоит провести большую работу в районе Областной клинической больницы. Впервые за долгие годы там появится крупная и удобная автомобильная стоянка.

30 миллионов

Как известно, сейчас посетители Областной клинической больницы, приезжающие туда на автомобилях со всего региона, испытывают серьезные трудности в размещении транспорта. Возле ОКБ имеется нечто вроде широкого проезда напротив здания поликлиники, где сейчас и ставят машины. Однако эта стихийная стоянка узкая, маленькая и неудобная, так что тем, кому места не хватило, приходится парковаться либо в Загородном парке, либо искать стоянки где-то поблизости.

Такая ситуация вообще характерна почти для всех медучреждений Владимира, но с недавних пор власти города приняли решение этот недостаток исправить. Первой больницей, получившей новую парковку, стал «Красный крест», теперь очередь за ОКБ.

Согласно размещенному на сайте госзакупок тендеру, начальная стоимость работ обозначили в 30 миллионов 621 тысячу рублей. На конкурс заявилась единственная организация, с которой в итоге и заключили контракт на указанную сумму. Имя подрядчика пока не называется.

За эти деньги специалистам предстоит провести большой фронт работ. Планируется, что новая автостоянка раскинется на том самом месте, где и сейчас люди ставят машины — на том самом проезде напротив поликлиники. Однако теперь это пространство предстоит серьезно расширить. Общая площадь отведенного под благоустройство участка составляет 8943 квадратных метра.

Западные туи

Для начала подрядчики демонтируют все находящиеся поблизости тротуары и проезд вдоль поликлиники, где сейчас оставляют автомобили. Уберут и щебеночные площадки в «карманах» там, где они есть.

Саму зону под парковку существенно расширят, для чего придется пожертвовать деревьями, растущими ближе к Судогодскому шоссе. В общей сложности под топор попадет 121 дерево, включая 101 сосну разных размеров, пять тополей, 13 кленов и два ясеня. Общая стоимость вырубленных деревьев составляет по оценкам более 1 миллиона рублей, позднее планируется компенсационная высадка.

Вместо кустарников и деревьев уложат асфальт, который и станет частью парковочного пространства. На получившейся площадке можно будет поставить автомобили в три с половиной ряда, а ближе ко входу в поликлинику организуют несколько парковочных мест для инвалидов. Фактически, существующий сейчас узкий проезд, заставленный автомобилями, вырастет более чем в три раза и превратится в большую площадку.

Тротуар обновят, но оставят на прежнем месте. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что до тротуара, то его оставят на прежнем месте, вдоль ОКБ, но обновят на нем покрытие. Кстати, частично зеленые островки планируется на стоянке оставить, на них появятся кустарники и западные туи.

Предполагается, что заезд на парковку будет организован ближе к границе города, а выезд организуют возле конечной автобуса №7С.

Если все пойдет по намеченному плану, работы должны завершить до 31 октября текущего года. Правда, в администрации города Владимира пока не смогли прокомментировать вопрос о режиме работы новой стоянки — будет парковка платной, или все же денег с водителей брать не станут. В мэрии лишь отметили, что пока этот вопрос находится в проработке.