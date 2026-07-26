На улицы Владимира выехал первый в истории города троллейбус-гармошка

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На дороги города Владимира выехал зеленый троллейбус-гармошка. В мэрии Владимира заявили, что он будет работать в тестовом формате в течение месяца и начал курсировать по территории города с 23 июля.

Как оказалось, к нам приехал троллейбус марки «Горожанин» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Сама машина не новая — перед тем, как приехать во Владимир, она почти два месяца колесила по улицам Чебоксар, откуда укатил 20 июля. В целом же зеленый «Горожанин» побывал уже в нескольких городах — его предоставляют по заявкам муниципалитетов, желающих опробовать необычный троллейбус на своих улицах.

Во Владимире было решено направить «гармошку» на маршрут №1. Очевидно, что на «первом» ему удобнее работать, ведь крутых поворотов там практически нет.

Любопытно, что хотя внутри «Горожанина» уже установлены валидаторы наподобие тех, что стоят внутри его типовых «коллег», но поначалу троллейбус-гармошка отправился на линию с кондуктором. Очевидно, гаджеты попросту не успели перенастроить после Чебоксар.

Сам троллейбус достаточно просторен, в нем не душно, а сиденья мягкие. В остальном он почти не отличается от тех новых машин, что в последние годы пополняли парк муниципального «Владимирпассажиртранса». Кое-кто из пассажиров отметил немного резкие тормоза, но вероятно, водитель просто еще не успел привыкнуть к новой машине.

Вид на сочленение и заднюю часть салона. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно техническим характеристикам, длина троллейбуса составляет более 18 метров, а пассажировместимость ограничена пределами от 138 до 150 человек с учетом детской коляски на площадке. При этом внутри всего 44 места для сиденья. Также «Горожанин» «умеет» ездить на автономном ходу без подключения к сети. При наличии только аварийной «автономки» он способен проехать до 3 километров, а если оборудование стоит полноценное, то уже от 20 до 40 километров.

Если новый троллейбус хорошо зарекомендует себя на городских маршрутах, то его могут приобрести для постоянной работы во Владимире.

А вот судьба электробуса, который тестировался минувшей весной, не завидна. По итогам работы власти пока не стали принимать решение об их закупке.

- Есть троллейбусы на автономном ходу, которые позволяют осуществлять функции электробуса при передвижении по городу, - объяснили свое решение в мэрии.

Так что в ближайшее время подобный вид транспорта на улицах Владимира не появится.