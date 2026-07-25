Владимирцев приглашают на костюмированный заплыв, праздник огурца и ухи

Праздник огурца. Фото ВСМЗ.

Приближается последний месяц лета. Он будет насыщен на культурные события. Особенно много праздников пройдет в Суздале и Владимире. «Комсомолка» подготовила обзор самых ярких из них.

Похрустим со вкусом

1 и 2 августа в Суздале состоится самый зеленый и вкусный праздник — Праздник огурца.

На территории Музея деревянного зодчества развернутся ярмарка ремесел и гастрономические ряды, дополнят атмосферу праздника интерактивные площадки и фотозоны. Гости смогут принять участие в тематических конкурсах - будь то огуречный забег в мешках или огуречная рыбалка, деревянных играх и мастер-классах, а также прокатиться на старинных аттракционах и посетить «Засолочную избу». Особое место в программе займет музыка. 1 августа будут выступать московские группы «Полынь Folk», Matanya, «Репа» и Slaveta, певица Влада Miravi, а также фолк-диджей сет Beat/овка (Андрей Агеев, Екатеринбург). 2 августа выступят группы Clever, «КоленкорЪ», Runa Project и объединение «Притоп Тритона». Завершением праздника станет диджей-сет Beat/овка.

Билет на один день для ребенка 7-14 лет обойдется в 1000 рублей (за два дня — 1500 рублей), на взрослого — в 1500 и 2500 рублей соответственно.

Также праздник состоится на территории ГК «Пушкарская слобода». В программе: мастер-классы, забавы и игры разных праздников, гастрономическая улица, хороводно-танцевальный марафон, конкурсы, огуречный парад, музыкальная программа и символическое загадывание желаний на весь год. Вход свободный.

16 рецептов ухи

1 августа в деревне Суслово Камешковского муниципального округа состоится традиционный праздник ухи. В кулинарном состязании примут участие 16 команд, каждая из которых приготовит уху по собственному рецепту. После этого супы из рыбы могут попробовать гости, а профессиональное жюри решит, кто станет победителем. Также в программе фестиваля — ярмарочные ряды, концерты, детская зона с мастер-классами и аниматорами, конкурсы и розыгрыши, пельменный баттл.

Шоу «Свет Суздаля»

Шоу "Свет Суздаля". Фото ВСМЗ.

С 1 по 12 августа на территории Суздальского кремля с 21 до 23 часов можно будет увидеть аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». В этот раз создатели вдохновились «Азбукой в картинках» Александра Бенуа и решили связать с каждой буквой алфавита символы и достопримечательности Суздальской земли. Длительность сеанса - 15 минут. Вход свободный.

Праздник книг

С 14 по 16 августа во Владимире, в парке имени Пушкина вновь состоится книжный фестиваль «Китоврас». Его хедлайнерами станут известные российские писатели Александра Маринина, Андрей Рубанов, Эдуард Веркин, Юрий Поляков, музыкальный педагог, критик Артем Варгафтик, поэтесса, журналистка, военный корреспондент Анна Долгарева и другие. На фестивале состоятся встречи с владимирскими литературными объединениями. На главной сцене пройдут показы театральных постановок: «Солдат и шут» (Театральный дуэт Зубаревых), «Слово. Звук. Весна» (ТТ «Завод»), «Петр I» (Театр сторителлинга), а также выступление хора Спасо-Евфимиева монастыря.

Фестиваль "Китоврас". Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Костюмированный заплыв на сапах

15 августа на реке Каменка и территории ГТК «Суздаль» пройдет пятый, юбилейный, костюмированный sup-фестиваль. Участники заплыва на сапах преодолеют маршрут протяженностью шесть километров, наслаждаясь достопримечательностями города. Изюминкой фестиваля являются костюмы участников. В разные годы на доску вставали Дед Мороз и Снегурочка, Красная шапочка, Буратино, Пьеро и Мальвина, рыцари, пираты, матросы, кикиморы. В этом году участников ждут гонки на царь-сапах, сан-поло, пилатес на закате, музыка и конкурсы.

Бежим по центру Владимира

Полумарафон "Золотые ворота". Фото с сайта администрации города Владимира.

16 августа в областном центре уже в десятый раз состоится полумарафон «Золотые ворота». Маршрут пролегает через исторический центр города с его уникальными средневековыми памятниками архитектуры. Участникам предлагают семь дистанций в зависимости от возраста и возможностей: 21,1 километра, 10 километров, 5 километров, 3 километра, 1 километр, а также 600 и 300 метров. Также будут организованы разные активности для участников и болельщиков.

Духовная музыка и колокольные звоны

23 августа состоится фестиваль «Лето Господне». В этом году его площадкой станет Соборная площадь Владимира. Гостей и местных жителей ждут выступления звонарей из разных городов России, а также Владимирского камерного хора, хора Свято-Успенского Кафедрального собора и московского вокального ансамбля Arielle.

В 10.00 — праздничный «Красный звон», в 10.15 — первый блок колокольных звонов.

В 10.30 — выступление Владимирского камерного хора. В программе - богослужебные сочинения Павла Чеснокова и духовные произведения Александра Архангельского.

В 10.55 — второй блок колокольных звонов.

В 11.10 — выступление Владимирского камерного хора. В программе – сочинения Юрия Фалика и Сергея Танеева.

В 11.45 — третий блок колокольных звонов.

Фестиваль "Лето Господне". Фото со страницы фестиваля в ВК.

В 12.00 — выступление хора Свято-Успенского Кафедрального собора.

В 12.25 — четвертый блок колокольных звонов.

В 12.40 — выступление хора Свято-Успенского Кафедрального собора. В программе – духовный кант «Слава Богу за всё».

В 13.05 — пятый блок колокольных звонов.

В 13.20 — выступление вокального ансамбля Arielle. В программе – произведения Михаила Глинки и Сергея Рахманинова.

В 13.45 — шестой блок колокольных звонов.

В 14.00 - выступление вокального ансамбля Arielle. В программе – Вениамин Баснер, Альфред Шнитке, Константин Листов, Матвей Блантер.

В 14.25 - выступление певицы Елены Фроловой.

В 15.00 — соборный звон.

С 19.00 до 20.30 — вечерняя программа. Выступление Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, Владимирского камерного хора и Детской хоровой капеллы Центра классической музыки им. Маркина, вокального ансамбля Arielle, хора Свято-Успенского Кафедрального собора.

Фестиваль живой истории

29 августа в Суздале на территории ГК «Горячие ключи» можно будет погрузиться в эпоху средневековой Руси. Там пройдет фестиваль «Суздаль-град». В программе: зрелищные рыцарские турниры и масштабные массовые сражения — бугурты, турнир лучников, конная программа, конкурс исторического костюма и работа лагеря живой истории, интерактивные мастер-классы, где можно обучиться древним ремеслам, а также широкая ярмарка. Отдельное внимание будет уделено кухне: в специальном уголке пройдет конкурс средневековых блюд. Вход для зрителей — 1000 рублей.