Во Владимирской области мошенники использовали для обмана глухонемых водителей

Сим-бокс. Фото СУ СК России по Владимирской области.

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В связи с этим мы встретились с сотрудником СУ СК России по Владимирской области, в производстве которого находится уникальное уголовное дело. Касается оно технического обеспечения работы мошенников, лжетеррористов и прочих дистанционных преступников.

Встреча в музее

Не так давно в Уголовном кодексе России появилась новая статья под названием «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции».

За этой запутанной формулировкой чаще всего понимаются так называемые сим-боксы: похожие на коробки гаджеты, в которых вставляется множество сим-карт (отсюда и название), при помощи которых негодяи маскируют иностранные телефонные номера под отечественные путем преобразования сигналов. Услугами держателей такой аппаратуры особенно часто пользуются удаленные мошенники, заключая с ними нечто вроде «договора подряда» и через них обзванивая своих жертв.

Однако правоохранительные органы на месте не стоят: оперативники и следователи научились вычислять и задерживать владельцев и операторов сим-боксов, и во Владимирской области уже расследуется три подобных уголовных дела. Одним из них занимается старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР полковник Михаил Жданов.

- Изначально в производстве следователей полиции имелись не очевидные уголовные дела по факту дистанционных мошенничеств, когда люди переводили деньги через банкоматы. Также был ряд не очевидных дел по статье «Ложное сообщение об акте терроризма», - начал Михаил.

Одним из первых потерпевших по этим делам, которые впоследствии окажутся звеньями одной цепи, оказался дедушка из Кольчугинского района, которому жулики позвонили под видом официальных лиц и потребовали взять кредиты. Но кредиты дедушке не дали, и тогда мошенники придумали другой способ обмана: они заявили, что дом пенсионера находится «в черном списке», и его могут продать аферисты. В итоге дедушку убедили продать дом за 1 миллион рублей, а деньги он прямо в пакете передал женщине-курьеру в местной галерее.

Сигналы у торгового центра

Этот эпизод произошел в конце 2024 года, а в уже марте 2025 года сотрудники УФСБ России по Владимирской области задержали два автомобиля, внутри которых работали сим-боксы. Это были как бы телефонные станции на колесах, с которых сигнал поступил, в том числе, пенсионеру из Кольчугино. Когда обнаружилось, что речь идет об организованной группе, преступления которой начали всплывать одно за другим, все эти уголовные дела передали из полиции в Следком и объединили в одно производство.

Стоит сказать, что одна машина курсировала по Владимиру, вторая колесила по Гусь-Хрустальному. В обоих случаях неприметные «Лады» парковались в людных местах, например — у торговых центров. За рулем находились глухонемые водители – 26- и 28-летние молодые люди из числа местных жителей.

По версии следствия, в задачу парней входило включение сим-боксов вместе с устройствами, которые преобразовывали 12-вольтовое напряжение бортовой сети автомобиля в 220 вольт для обеспечения работы тайных телефонных станций.

- Включались сим-боксы в определенных местах, где их сложно было вычислить, так как вокруг было скопление людей и большое количество сим-карт, - рассказывает следователь.

Однако, несмотря на маскировку, техническим специалистам удалось запеленговать источники интенсивных сигналов, после чего обе «Лады» задержали.

- После этого начали раскручивать цепочку, которая вывела нас на организаторов. Было установлено, что цепочка большая, и охватывает не только Владимирскую, но и Московскую область, а организатор, руководивший преступным сообществом, находится в Дубае и там задержан. Сейчас с Объединенными Арабскими Эмиратами решается вопрос о его экстрадиции, - уточнил Михаил Жданов.

Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Михаил Жданов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что до глухонемых водителей, то следствие полагает, что и это было сделано неспроста.

- Глухонемой человек меньше задает вопросов и имеет меньше возможностей что-то пояснить на начальном этапе. Однако понятно, что эти люди были в курсе того, чем они занимались, - отметил Михаил Жданов.

Кстати, в Подмосковье эта же группа использовала другой способ: там оператор сим-бокса возил его по городу в сумке доставщика вместе с обычным аккумулятором. Он тоже был задержан.

Китайские гаджеты

После ликвидации тайных телефонных станций следователи начали сложную работу по сопоставлению фактов: требовалось определить, когда и с кем контактировали жулики через эти сим-боксы. Путем анализа совершенно четко удалось определить круг потерпевших, которым звонили через технику глухонемых водителей.

Кроме дедушки из Кольчугино, через них общались еще с несколькими владимирцами. Всего же в деле числятся 16 потерпевших — это жители Архангельской, Липецкой, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края и других регионов. Общая сумма ущерба составила 6 миллионов рублей. Кроме того, установлено семь эпизодов, когда с этих сим-боксов сообщали ложные данные о терактах.

Когда задержали исполнителей, оказалось, что в организованном преступном сообществе действовала целая схема с групповым чатом в мессенджере, где обвиняемые обменивались информацией. В группу, состоящую из десяти человек, помимо глухонемых водителей, входили люди, которые закупали сами сим-боксы и другое оборудование, обслуживали его, приобретали сим-карты. Кстати, до сих пор на черном рынке продаются «серые симки», которые не имеют официальных владельцев, но все равно работают в сети.

Любопытная деталь: сами сим-боксы оказались подержанной аппаратурой китайского производства. Судя по всему, за рубежом они работали в спасательных службах, так как специалисты нашли в них остатки старой информации, вроде данных о сейсмоактивности.

Экстрадиция

Для понимания: в группу задержанных не входили сами аферисты и лжетеррористы. По словам полковника Жданова, эти люди, вероятнее всего, работают в зарубежных колл-центрах, а связь между держателями сим-боксов и звонарями-мошенниками поддерживал организатор, которого теперь с нетерпением ждут из Дубая. Есть вероятность, что благодаря его показаниям получится выйти на других кураторов или даже на сами колл-центры.

Кстати, этим организатором оказался 36-летний уроженец Рязанской области, имеющий познания в IT-сфере.

Что касается задержанных, то все они дали показания и активно сотрудничают со следствием, которое близится к завершению.

- Уже сейчас возмещено 2 миллиона рублей. Будем добиваться, чтобы впоследствии ущерб был возмещен полностью, - добавил Михаил Жданов.

В частности, пенсионеру из Кольчугино деньги вернули целиком.

Отрадно, что правоохранительные органы научились вычислять дистанционных мошенников, но следователи настоятельно просят самих жителей никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать незнакомцам персональные данные, что бы те ни рассказывали. Вероятнее всего, это очередные аферисты звонят вам через сим-бокс, стоящий где-нибудь в соседнем городе.

Подобные разговоры лучше прерывать без вступления в диалог, и тогда получится уберечь ваши деньги, а главное — здоровье и душевное спокойствие.