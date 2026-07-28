Пожар на складе ТЦ «Терминал» во Владимире: что известно на данный момент

Фото: администрация города Владимира

Информация о возгорании в здании торгового комплекса «Терминал» поступила диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС днем 28 июля.

Клубы черного дыма, поднимающегося над домами в районе улиц Тракторная и Гастелло, заметили многие жители Владимира.

Изначально на место выехали 30 сотрудников МЧС на девяти пожарных машинах. По прибытии первых расчетов было установлено, что пожар происходит в здании склада строительных материалов.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 300 посетителей и сотрудников торгово-складских помещений, все люди выбрались на улицу самостоятельно. По предварительным данным, никто из них во время возгорания не пострадал.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 14.43 стало известно, что площадь пожара на складе составляет 2000 квадратных метров, пожарные начали наращивать силы и средства, руководить тушением прибыл лично начальник ГУ МЧС России по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин.

В региональном чрезвычайном ведомстве отметили, что тушение осложняет сложная планировка здания и его конструктивные особенности. Кроме того, внутри очень много легковоспламеняющихся материалов, которые также осложняют работу.

По состоянию на 15.16 к ТЦ «Терминал» съехалось более 80 сотрудников экстренных служб на 24 единицах техники. Из них в тушении были задействованы 41 сотрудник МЧС на 16 машинах.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 15.43 в МЧС рассказали, что площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров, однако уже в 16.44 передали, что пламя локализовано на той же площади. Тушение склада продолжается. По состоянию на 16.58 уточняется, что пострадавших в результате случившегося нет.

В 17.53 в региональном ГУ МЧС уточнили, что в тушении задействованы 95 человек и 30 машин, из них от МЧС 56 сотрудников и 22 единицы техники.

По состоянию на 18.14 начальник регионального ГУ МЧС России Алексей Купин уточнил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

В Прокуратуре Владимирской области заявили, что по факту случившегося начали проверку. На место выехал заместитель прокурора города Владимира Виталий Сергеев. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению требований пожарной и промышленной безопасности. Ситуация поставлена на контроль в областной прокуратуре.

В 18.56 в региональном главке МЧС объявили о ликвидации открытого горения. Теперь на месте пожара будут продолжаться проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

Информация уточняется.