Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2026 13:58

Пожар на складе ТЦ «Терминал» во Владимире: что известно на данный момент

Во Владимирской области тушат крупный пожар в складском помещении
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Информация о возгорании в здании торгового комплекса «Терминал» поступила диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС днем 28 июля.

Клубы черного дыма, поднимающегося над домами в районе улиц Тракторная и Гастелло, заметили многие жители Владимира.

Изначально на место выехали 30 сотрудников МЧС на девяти пожарных машинах. По прибытии первых расчетов было установлено, что пожар происходит в здании склада строительных материалов.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 300 посетителей и сотрудников торгово-складских помещений, все люди выбрались на улицу самостоятельно. По предварительным данным, никто из них во время возгорания не пострадал.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 14.43 стало известно, что площадь пожара на складе составляет 2000 квадратных метров, пожарные начали наращивать силы и средства, руководить тушением прибыл лично начальник ГУ МЧС России по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин.

В региональном чрезвычайном ведомстве отметили, что тушение осложняет сложная планировка здания и его конструктивные особенности. Кроме того, внутри очень много легковоспламеняющихся материалов, которые также осложняют работу.

По состоянию на 15.16 к ТЦ «Терминал» съехалось более 80 сотрудников экстренных служб на 24 единицах техники. Из них в тушении были задействованы 41 сотрудник МЧС на 16 машинах.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 15.43 в МЧС рассказали, что площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров, однако уже в 16.44 передали, что пламя локализовано на той же площади. Тушение склада продолжается. По состоянию на 16.58 уточняется, что пострадавших в результате случившегося нет.

В 17.53 в региональном ГУ МЧС уточнили, что в тушении задействованы 95 человек и 30 машин, из них от МЧС 56 сотрудников и 22 единицы техники.

По состоянию на 18.14 начальник регионального ГУ МЧС России Алексей Купин уточнил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

В Прокуратуре Владимирской области заявили, что по факту случившегося начали проверку. На место выехал заместитель прокурора города Владимира Виталий Сергеев. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению требований пожарной и промышленной безопасности. Ситуация поставлена на контроль в областной прокуратуре.

В 18.56 в региональном главке МЧС объявили о ликвидации открытого горения. Теперь на месте пожара будут продолжаться проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

Информация уточняется.

Пожар в ТЦ "Терминал" во Владимире

Видео предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.