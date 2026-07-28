Власти Владимира установили разовую выплату для пострадавших от БПЛА

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На днях глава города Владимира Сергей Волков подписал постановление, касающееся предоставления единовременной помощи людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Право на выплату

В мэрии подтвердили, что в данном документе речь идет, в том числе, и о хозяевах квартир, пострадавших от налетов беспилотников. К сожалению, во Владимире такие уже есть в результате трех недавних прилетов в жилые дома. К счастью, обошлось без жертв, однако жилища предстоит серьезно восстанавливать.

Согласно документу, матпомощь представляет из себя 15 тысяч 675 рублей на одного члена семьи. Правда, тут же дается оговорка: платить будут не каждому, а только одному из совершеннолетних домочадцев, либо человеку, живущему одиноко. Таким образом, количество членов семьи на размер выплаты не повлияет.

Право на получение денег получают граждане России, чьи жилища находятся в зоне ЧС и утратившие имущество. Собственно, зону ЧС должна установить городская Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Если описать механизм простыми словами, то пострадавшая семья должна собрать пакет документов в течение месяца после происшествия, и прийти с ним во Владимирский городской фонд социальной поддержки населения.

Папка с бумагами

Обратившийся должен явиться в фонд с копией паспорта или другого удостоверения личности (законному представителю придется принести еще и копию доверенности). Кроме того, понадобится подать копии документов, подтверждающих состав семьи и степень родства (это может быть свидетельство о браке или свидетельство о рождении).

Также необходимо передать копии документа, подтверждающего регистрацию человека по месту жительства или пребывания в пострадавшей квартире, либо копию договора аренды жилья. В последнем случае договор должен быть заключен до введения режима ЧС. А в ситуации, когда семья живет в доме по договору социального найма, придется нести его копию.

Но и это не конец. Пострадавшим жильцам понадобится принести справки с места работы или учебы. В отдельных случаях понадобятся справки из медорганизаций, подтверждающие, что человек жил в доме до введения там режима ЧС.

Помимо этого, специальная комиссия должна дать заключение, подтверждающее факт проживания взрослых и детей в квартире и факт «нарушения условий жизнедеятельности». Впрочем, такое заключение в фонд должны нести не жильцы, а Управление гражданской защиты населения города Владимира.

Напоследок понадобятся реквизиты банковского счета и согласие на обработку персональных данных.

В мэрии уточнили, что все эти документы городской фонд будет рассматривать в течение двух дней, в том числе, чтобы избежать фактов мошенничества. Если все в порядке, людям перечислят 15 тысяч рублей.

Механизм

В администрации города Владимира оговорились, что одной этой суммой поддержка не ограничится. Например, уже сейчас жильцам пострадавших домов бесплатно вставили пластиковые окна, а в будущем они могут рассчитывать и на другие выплаты.

- Меры поддержки разные и зависят от размера причиненного ущерба, - уточнила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

Уже сейчас профильные специалисты мэрии выезжали в пострадавшие квартиры и составляли акты об ущербе. После этого должно появиться понимание, кому и сколько денег потребуется на восстановление.

В Правительстве Владимирской области добавили, что в случаях последних прилетов БПЛА во Владимире был объявлен режим ЧС муниципального масштаба, в связи с чем вопрос компенсаций полностью лежит на плечах мэрии, причем в регионе уже отработан механизм по выплате таких компенсаций.

Так, после того, как ущерб установят и оценят, муниципалитет должен выйти на власти региона с инициативой собрать областную Комиссию по чрезвычайным ситуациям. Уже на комиссии губернатор должен определить, из каких источников городу возместят выплаченные людям суммы. Это может быть либо резервный фонд, либо фонд чрезвычайных ситуаций.

- Но пока сигналов о необходимости проведения областной КЧС не поступало, - отметили собеседники в правительстве региона.

Кроме прочего, одна из пострадавших квартир имеет право еще на 15 тысяч рублей. Эту областную меру поддержки люди получат после тушения пожара, справку о котором им должны дать в МЧС. В любом случае, полное получение компенсаций затянется на какое-то время.

КОНКРЕТНО

Владимирский городской фонд социальной поддержки населения находится по адресу: улица Горького, 58А. Телефон: 8(4922)32-20-83.