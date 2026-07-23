Во Владимире вратарь Алексей Майоров скончался во время футбольного матча

Алексей Майоров. Фото с личной страницы голкипера в соцсети "Вконтакте"

Прискорбное известие пришло от Владимирской городской федерации футбола, которая разместила на своей странице в соцсети «ВК» «Живи футзалом!» новость о смерти голкипера команды «Союз Инженеров».

Сообщается, что 22 июля ушел из жизни 46-летний вратарь Алексей Майоров. Его товарищи по спорту в беседе с «КП-Владимир» рассказали, что Алексею стало плохо на третьей минуте матча, который проходил на поле в Центральном парке культуры и отдыха в рамках Чемпионата Владимира по футзалу. В тот день «Союз Инженеров» встречался на поле с командной «Джобс Чехлофф».

Друзья Алексея Майорова добавили, что речь не идет об усталости, ударе по голове или каком-то другом игровом инциденте — матч едва успел начаться, и соперник никакого отношения к трагедии не имеет. Вероятнее всего, вратарю просто стало плохо, в том числе предполагается, что у него мог оторваться тромб.

Владимирская городская федерация футбола отметила, что Алексей Майоров начал свой спортивный путь в 1990-е годы, и за долгое время стал победителем множества турниров и кубков, а главное, служил примером преданности своему делу.

«От лица команды «Союз Инженеров» и всего сообщества владимирских футболистов выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея. Он был для нас не просто вратарем, но и настоящим другом, надежным товарищем и Большим Братом, чье присутствие всегда давало уверенность и поддержку», - отметили представители футбольного сообщества.

Также спортсмены и их наставники отметили такие качества Алексея Майорова, как мастерство, добродушие и любовь к футболу, которая вдохновляла тех, кто был лично с ним знаком. Сейчас владимирские футболисты рассматривают возможность организовать благотворительный турнир памяти Алексея.

Прощание с голкипером состоится 25 июля, в 9.00, в Храме в честь Воскресения Христова в микрорайоне Коммунар. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Майорова.