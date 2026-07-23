Во Владимирской области студенты из многодетных семей будут бесплатно обедать

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На заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области депутаты рассмотрели вопрос о расширении мер поддержки многодетных семей.

Проект закона предполагает, что с 1 сентября 2026 года студенты государственных ссузов, а также студенты других колледжей, которые обучаются за счет регионального бюджета, плюс студенты из Муромского государственного педагогического института получат право на бесплатные обеды.

В соответствии с расчетами, представленными к проекту закона, получателями данной меры поддержки станут 2098 студентов. На обеспечение их питанием потребуется до конца 2026 года 5,8 миллиона рублей. А на весь учебный год нужно будет запланировать в областном бюджете 13,7 миллиона рублей.

- Поддержка многодетных семей — одно из приоритетных направлений социальной политики региона. Предоставление бесплатного горячего питания студентам из многодетных семей — это реальная помощь, которая позволит снизить финансовую нагрузку на родителей и создать достойные условия для получения образования их детьми, - отметил председатель комитета Николай Балахин.

Фото ЗСВО.

Стоит отметить, что сейчас во Владимирской области право на бесплатное питание имеют лишь учащиеся начальной школы. Теперь данный законопроект еще должны принять на уровне Законодательного собрания.

Кстати, на днях Народный фронт после жалоб родителей проверил 13 школ Владимирской области на предмет питания и питьевой воды. Мониторинг выявил повторяющиеся проблемы: неисправные или отсутствующие питьевые фонтанчики, недостаточный контроль за кулерами, замечания к состоянию пищеблоков, посуды и инвентаря.

Результаты проверки общественники передали в Министерство образования Владимирской области, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, а также непосредственно муниципалитетам и школам.

Вообще питание во владимирских школах остается притчей во языцех, особенно среди родителей. Зачастую дети приходят домой после уроков голодные – в школе разве что съедят булочку да выпьют чая или какао. Говорят, что остальная еда невкусная или холодная.