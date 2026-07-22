Во Владимире на замену тротуаров в центре города выделят почти 160 млн рублей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации города Владимира 21 июля анонсировали масштабные работы по обновлению исторического ядра областного центра, пообещав основные усилия бросить на улицу Большую Московскую от Золотых ворот до Соборной площади. Как оказалось, одним из главных пунктов окажется полное обновление тротуаров.

Жители и гости Владимира уже давно обратили внимание, что брусчатка, которой вымощены пешеходные пути на улице Большой Московской, пришла в не очень хорошее состояние: то тут, то там можно встретить просадки, выбоины или неровности, в которых местами образовались лужи. Глобальных проблем это не доставляет, но чисто эстетически вопрос о реконструкции дорожек у Золотых ворот и далее назрел давно.

И вот, на днях на сайте госзакупок России администрация города Владимира разместила тендер на поиск подрядчика, который займется ремонтом тротуаров на улицах Большая Московская, а также одновременно на улице Гагарина и на Соборной площади. Начальная цена контракта обозначена в 158 миллионов 217 тысяч 923 рубля.

Согласно схеме, тротуар по Большой Московской получит новую гранитную плитку взамен бетонной. Ее уложат от улицы Летне-Перевозинская у Золотых Ворот и далее по обеим сторонам улицы до Соборной площади. Кроме того, такой же плиткой вымостят часть улицы Гагарина от Торговых рядов и ниже до улицы 2-я Никольская.

Кстати, в сметной документации речь идет о двух типах покрытия: плитке мощения термообработанной Исетского месторождения, а также о брусчатке Габбро пилено-колотой. Последняя практически не отличается внешним видом от той, которой вымощены данные тротуары сейчас. Однако где именно уложат плитку, а где брусчатку, в приложенной схеме точно не разъясняется. Лишь указано, что площадь замены на гранит в общей сложности составит 9088 квадратных метров.

Еще один участок ремонта затронет тротуар, идущий вдоль Соборной площади и парка Липки, а также пешеходные пути вдоль дороги, идущей к музейным Палатам. Сейчас там лежит асфальт, но его тоже заменят на гранитную плитку. Здесь в общей сложности асфальт поменяют на плитку на площади 855 квадратных метров.

На дороге обновят асфальт, а на тротуарах появится гранит. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Наконец, третьим ремонтируемым участком окажется собственно дорога к Палатам, по которой ездят автомобили. Тут никаких новшеств не предвидится — на ней просто уложат новый асфальт, площадь которого составит 880 квадратных метров.

Стоит учесть, что работы будут вестись капитально, с заменой всех дорожных слоев и с укладкой новых материалов. Кроме того, на реконструируемых участках позаботятся об устройстве водоотводных лотков с чугунными решетками.

Если никаких сюрпризов не случится, уже 27 июля администрация Владимира определит будущего подрядчика. Ремонт тротуаров со всеми сопутствующими работами должен быть выполнен к 14 ноября 2026 года.