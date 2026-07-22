Во Владимире продолжают искать инвестора для реконструкции стадиона «Торпедо»

Стадион "Торпедо" еще помнит приезд во Владимир футболистов московского "Спартака". Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже несколько лет стадион «Торпедо» во Владимире закрыт в ожидании глобального обновления. Последний раз новости о нем возникали в декабре 2025 года, когда была презентовала концепция реконструкции стадиона и окружающего пространства. А после ничего.

Мы решили узнать, в какой же сейчас стадии вопрос со стадионом. За комментарием мы обратились к министру физической культуры и спорта Владимирской области Наталье Федоровой.

- Пока мы в поисках партнеров. Но сразу оговорюсь, что вопрос не откладывается на десятилетия. Мы надеемся на подвижки в этом вопросе в ближайшее время, - сказала Наталья Федорова, добавив, что от самой концепции государственно-частного партнерства власти региона не отказались.

- Это очень важный серьезный объект, который требует особого подхода и больших финансовых вложений. В прошлом году мы создали концепцию данного объекта. И здесь речь идет о том, чтобы это был уже не просто футбольный стадион, а самый настоящий многофункциональный спортивный комплекс, - заявила министр физкультуры и спорта. - Очевидно, что данный объект будет реализовываться либо в рамках концессии, либо в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому, чтобы было интересно инвестору, мы предусмотрели в рамках концепции также точки общепита, помещения для размещения спортсменов, гостиницу. Стадион находится в уникальном месте, для нас это крайне важный объект. И, конечно, стадион останется основным местом для игр футбольного клуба «Торпедо». Мы видим, что клуб постепенно выправляет свои позиции. В команде появился хороший тренер, крепкий коллектив. Теперь надо создать комфортные условия для наших болельщиков. Но вопрос это не быстрый.

Напомним, что в 2025 году казалось, что партнера уже нашли. Тогда в рамках Владимирского инвестиционного конгресса говорилось, о том, что масштабные работы по реконструкции стадиона и пространства вокруг него хотят закончить в 4 квартале 2029 года. При этом утверждалось, что инвестор готов вложить в «Торпедо» около 6,5 миллиарда рублей. Правда, с условием, что количество мест на трибунах сократится до 10 тысяч человек вместо нынешних 18 тысяч.

При этом сами разговоры о капитальном ремонте стадиона начались еще до губернаторства Владимира Сипягина. Однако время шло, а дело не сдвигалось с мертвой точки. В итоге в июне прошлого года руководство спорткомплекса «Торпедо» из-за аварийного состояния трибун и подтрибунных помещений приняло решение о закрытии «Большой спортивной арены» стадиона. В данный момент владимирское «Торпедо» играет на «Малой спортивной арене».