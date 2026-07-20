Во Владимирской области стали брать кредиты на 45 процентов чаще в 2025 году

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Первые пять месяцев 2026 года показали, что ипотека в России вновь оживает. Достаточно сказать, что за это время количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 389 тысяч против 271 тысячи в начале 2025 года. То есть выдача ипотеки выросла на 43 процента. Однако в разных регионах отношение населения к данному виду кредитования разное. Поэтому в «РИА Новости» решили составить рейтинг развития ипотеки, в котором сравнили регионы страны по этому показателю.

Все регионы расставили по позициям на основе одного главного критерия – субъекты РФ сравнивались по числу выданных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения. То есть дети и безработные вычитались из уравнения.

Впрочем, составители рейтинга так же сравнили регионы по среднему размеру кредита, динамике числа ипотечных кредитов в 2026 и 2025 годах, а также доле просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Но данные показатели не влияли на место в рейтинге.

В итоге Владимирская область в нем оказалась на 72 месте из 85 позиций. Стоит сказать, что в данном случае это не является напрямую плохим признаком. Так как данный рейтинг лишь говорит о том, насколько активно люди берут кредиты. А причины и следствия у этого могут быть разными.

Оказалось, что во Владимирской области за последние 12 месяцев в среднем на тысячу работающих человек приходилось 11,3 кредита. В среднем по России эта цифра равняется 14,2. При этом в 2026 году владимирцы стали брать кредиты активнее, чем в первые пять месяцев 2025 года. Этот показатель вырос на 44,7 процента. Средний размер взятой ипотеки составил 3,56 миллиона рублей. Кстати, жители региона стараются платить по долгам вовремя, так как доля просроченной ипотеки составила 0,96 процента.

Если сравнивать с лидерами, то видно, что Владимирская область берет кредиты значительно реже. По этому показателю мы уступаем первой тройке в 2,5 раза. На первом месте расположилась Республика Тува (26,6 кредита на 1000), на втором – Ямало-Ненецкий автономный округ (25,9), на третьем - Республика Саха (Якутия) (24,9).

Из всех соседей Владимирской области в плане ипотеки выделяется лишь Рязанская область, которая находится значительно выше нас – на 35 месте. Здесь 1000 работающих взяла 15,7 кредита. И тут цифры по закредитованности тоже выросли – на 40,9 процента. А средний размер кредита составил 3,8 миллиона рублей. У остальных областей, расположенных вокруг нас, цифры в среднем такие же, как и у нас.

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и Ингушетия.