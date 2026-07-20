Во Владимире в центре города установили «лишний» светофор

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

О появлении странного светофора, выросшего между стеной Владимирской епархии и подъездом жилого дома через дорогу, рассказали нам местные автолюбители. Самое удивительное, что буквально в 160 метрах находится другой светофор с переходом, и для чего потребовался дополнительный, никто понять не смог.

В целях безопасности

Светофор установлен исключительно для пешеходов — тут же нарисовали «зебру» и повесили кнопку, при помощи которой путники могут останавливать поток автомобилей. Со стороны епархии ближе всего к этому переходу оказался вход в Христорождественскую церковь, а вот с противоположной стороны он выходит к обычному подъезду с кодовым замком.

Из ближайших организаций там присутствуют Свято-Феофановский центр подготовки церковных специалистов, здание Владимирского филиала РАНХиГС, а также УМВД России по Владимирской области.

Любопытно, что в зоне видимости этого перехода со светофором имеется другой аналогичный переход — у областного главка полиции. А чуть ниже, буквально в паре сотен метров находится нерегулируемая «зебра» в районе гостиницы «Владимир».

В отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру в ответ на наш вопрос лишь развели руками: решение об установке принимал балансодержатель дороги, коим выступает мэрия.

- Данный объект мы проверили, он отвечает требованиям ГОСТ, никаких нарушений в его установке нет, - констатировали в ГАИ и переадресовали вопрос о странном светофоре в горадминистрацию.

В мэрии тоже не смогли дать четкого ответа, кому именно он понадобился, переложив ответственность на городскую Комиссию по безопасности дорожного движения и заявив, что решение принималось коллегиально.

- Светофорный объект установлен в целях безопасности. Здесь ходят горожане, туристы, прихожане, студенты и другие категории граждан, - кратко уточнила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова, не вдаваясь в другие детали.

Нелегальный переход

Кстати, если говорить о студентах, то те, кто добирается до учебы автобусом, с успехом переходят улицу у здания полиции, а туристы, которые движутся со стороны вокзала и гостиницы, не так часто оказываются на другой стороне дороги, ибо смотреть там особенно нечего, если не считать музея Столетовых. Опять же, к музею быстрее перейти дорогу или у гостиницы «Владимир», или у регионального УМВД, если двигаться со стороны центра.

На вопрос о том, кто же инициировал установку светофора с переходом между этими локациями, в мэрии так и не ответили.

По некоторым сведениям, о светофоре попросил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, несколько наших источников, знакомых с ситуацией, рассказали, что на самом деле инициировали установку светофора во Владимирской епархии. По некоторым сведениям, об этом лично просил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Наши собеседники отметили, что между храмом и центром подготовки церковных специалистов, который является епархиальной частью, священнослужителям, специалистам и семинаристам приходится весьма активно перемещаться в течение дня, и каждый раз ходить за 160 метров к уже имеющемуся светофору не всегда бывает удобно. Поэтому время от времени даже приходилось откровенно нарушать правила и перебегать улицу, пока нет автомобилей, образовав здесь нечто вроде нелегального перехода. Теперь же «зебра» будет законной и безопасной. Впрочем, пока это только неофициальная версия.

В самой Владимирской митрополии пообещали официально прокомментировать ситуацию в самое ближайшее время.