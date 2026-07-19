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Общество19 июля 2026 22:00

В Муроме реставрацию Дома Зворыкина закончат осенью 2027 года

В ближайшее время определят подрядчика, который отремонтирует знаменитое здание
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило на сайте госзакупок тендер на поиск специалистов, которые займутся реставрацией важнейшего объекта культурного наследия региона.

Дом с мезонином

Заказчиком работ по реставрации Дома Зворыкина является Муромский историко-художественный музей, которому фактически и принадлежит здание с усадьбой XIX века, расположенное в Муроме на улице Первомайской, на склоне возле Окского парка. С 2011 года оно закрыто ввиду аварийного состояния.

Будущему подрядчику предстоит большая работа: необходимо смонтировать все внутренние инженерные системы, включая вентиляцию, электрику, дымоудаление, водопровод, канализацию, оповещение о чрезвычайных ситуациях и ряд других систем.

Кроме того, реставраторы обязаны организовать архитектурную подсветку и позаботиться об устройстве перекрытий, перемычек, перегородок, подвесных потолков, лестниц, вентиляционных шахт и полов. Конечно же, придется поработать над восстановлением весьма «уставшей» кирпичной кладки здания, а также заполнить дверные проемы. Помимо этих работ, впереди труды по внутренней отделке помещений. Вдобавок ко всему, придется потратить время на демонтаж тех или иных элементов.

Если углубиться в детали проекта, созданного АО «Владимирреставрация», можно заметить, что ни один уголок здания не останется без внимания: подвал отныне станет не просто цоколем, но и неотъемлемой частью музея. Первый, второй и третий этажи, а также чердак и отдельно мезонин тоже полностью восстановят, а на внешней стороне восточной (внутренней) части Дома Зворыкиных даже появится деревянная веранда — сейчас ее не существует, но веранду построят над входом в здание на уровне второго этажа, где она была много лет назад.

Кровлю разберут, покроют конструкции огнеупорным материалом, а затем соберут и облачат в новую оцинкованную сталь. Также проект предусматривает разработку вентиляционных шахт, трубы которых покажутся из крыши. Сейчас их не видно, но на очень старых фотографиях эти трубы присутствуют.

Дом Зворыкина. С торца видно, что трубы на крыше отсутствуют.

Дом Зворыкина. С торца видно, что трубы на крыше отсутствуют.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельная часть проекта посвящена внутренней лестнице, которую воссоздадут в духе XIX века. Впрочем, как и все остальное.

Получивший вторую жизнь Дом Зворыкиных покрасят в несколько цветов. Крышу покроют темно-зеленой краской, в то время как фасады обретут цвет желтой охры. Карниз, пилястры, межэтажные пояски и некоторые другие мелкие элементы станут белыми, а цоколь и входную площадку выкрасят в светло-серый тон. Наконец, столярное заполнение дверей на входах станет коричневым, а решетки и кованый навес покрасят в черный цвет.

Срок исполнения контракта обозначен 24 ноября 2027 года, однако непосредственные работы на объекте реставраторам придется завершить до 8 октября того же года. Финансировать реставрацию станут в два этапа: на 2026 год подрядчику выделят 58 миллионов 897 тысяч рублей, а на 2027 год — 69 миллионов 140 тысяч.

Экспонаты за стеклом

Что касается внутреннего наполнения помещений, то об этом еще несколько месяцев назад нам рассказали в Министерстве культуры Владимирской области.

Так, экспозиции построят по тематико-хронологическому принципу. По замыслу, первой смонтируют раздел «Археология», который разместят в подвале Дома Зворыкина. Кстати, раньше подвал использовали только под склад.

Что касается первого этажа, то он будет нести в основном административно-парадную функцию: здесь оборудуют холлы, разместят гардероб, кассу, магазин сувениров, кафе, туалеты и отдел приема посетителей. Впрочем, экспозиции тоже будут присутствовать: здесь установят большой макет Мурома, а также материалы по истории участка, на котором стоит Усадьба купцов Зворыкиных.

Так будет выглядеть Дом Зворыкина после реставрации. Изображение из проекта АО "Владимирреставрация".

Так будет выглядеть Дом Зворыкина после реставрации. Изображение из проекта АО "Владимирреставрация".

Второй и третий этажи, как и в прежние годы, будут посвящены истории Муромского края — от племени Мурома до советского времени. Здесь представят письменные материалы, а также темы, связанные с прославленными героями города: богатырем Ильей Муромцем и святыми благоверными Петром и Февронией. Не забудут и про Владимира Козьмича Зворыкина, которого весь мир знает, как отца телевидения. Дом с усадьбой в 1840-е годы выстроил его прадед Кузьма Дмитриевич Зворыкин, а известный изобретатель здесь родился и провел детские годы. Экспонаты обещают разместить как в классическом виде, так и за стеклом.

Увы, ждать придется еще долго: очевидно, грядущие реставрационные работы не будут полным завершением ремонтных работ, ведь впереди предстоят труды по благоустройству остальной территории усадьбы. В целом же, работы по созданию экспозиций в Доме Зворыкина планируется завершить до конца 2030 года.