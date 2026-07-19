В Муроме реставрацию Дома Зворыкина закончат осенью 2027 года

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило на сайте госзакупок тендер на поиск специалистов, которые займутся реставрацией важнейшего объекта культурного наследия региона.

Дом с мезонином

Заказчиком работ по реставрации Дома Зворыкина является Муромский историко-художественный музей, которому фактически и принадлежит здание с усадьбой XIX века, расположенное в Муроме на улице Первомайской, на склоне возле Окского парка. С 2011 года оно закрыто ввиду аварийного состояния.

Будущему подрядчику предстоит большая работа: необходимо смонтировать все внутренние инженерные системы, включая вентиляцию, электрику, дымоудаление, водопровод, канализацию, оповещение о чрезвычайных ситуациях и ряд других систем.

Кроме того, реставраторы обязаны организовать архитектурную подсветку и позаботиться об устройстве перекрытий, перемычек, перегородок, подвесных потолков, лестниц, вентиляционных шахт и полов. Конечно же, придется поработать над восстановлением весьма «уставшей» кирпичной кладки здания, а также заполнить дверные проемы. Помимо этих работ, впереди труды по внутренней отделке помещений. Вдобавок ко всему, придется потратить время на демонтаж тех или иных элементов.

Если углубиться в детали проекта, созданного АО «Владимирреставрация», можно заметить, что ни один уголок здания не останется без внимания: подвал отныне станет не просто цоколем, но и неотъемлемой частью музея. Первый, второй и третий этажи, а также чердак и отдельно мезонин тоже полностью восстановят, а на внешней стороне восточной (внутренней) части Дома Зворыкиных даже появится деревянная веранда — сейчас ее не существует, но веранду построят над входом в здание на уровне второго этажа, где она была много лет назад.

Кровлю разберут, покроют конструкции огнеупорным материалом, а затем соберут и облачат в новую оцинкованную сталь. Также проект предусматривает разработку вентиляционных шахт, трубы которых покажутся из крыши. Сейчас их не видно, но на очень старых фотографиях эти трубы присутствуют.

Дом Зворыкина. С торца видно, что трубы на крыше отсутствуют. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельная часть проекта посвящена внутренней лестнице, которую воссоздадут в духе XIX века. Впрочем, как и все остальное.

Получивший вторую жизнь Дом Зворыкиных покрасят в несколько цветов. Крышу покроют темно-зеленой краской, в то время как фасады обретут цвет желтой охры. Карниз, пилястры, межэтажные пояски и некоторые другие мелкие элементы станут белыми, а цоколь и входную площадку выкрасят в светло-серый тон. Наконец, столярное заполнение дверей на входах станет коричневым, а решетки и кованый навес покрасят в черный цвет.

Срок исполнения контракта обозначен 24 ноября 2027 года, однако непосредственные работы на объекте реставраторам придется завершить до 8 октября того же года. Финансировать реставрацию станут в два этапа: на 2026 год подрядчику выделят 58 миллионов 897 тысяч рублей, а на 2027 год — 69 миллионов 140 тысяч.

Экспонаты за стеклом

Что касается внутреннего наполнения помещений, то об этом еще несколько месяцев назад нам рассказали в Министерстве культуры Владимирской области.

Так, экспозиции построят по тематико-хронологическому принципу. По замыслу, первой смонтируют раздел «Археология», который разместят в подвале Дома Зворыкина. Кстати, раньше подвал использовали только под склад.

Что касается первого этажа, то он будет нести в основном административно-парадную функцию: здесь оборудуют холлы, разместят гардероб, кассу, магазин сувениров, кафе, туалеты и отдел приема посетителей. Впрочем, экспозиции тоже будут присутствовать: здесь установят большой макет Мурома, а также материалы по истории участка, на котором стоит Усадьба купцов Зворыкиных.

Так будет выглядеть Дом Зворыкина после реставрации. Изображение из проекта АО "Владимирреставрация".

Второй и третий этажи, как и в прежние годы, будут посвящены истории Муромского края — от племени Мурома до советского времени. Здесь представят письменные материалы, а также темы, связанные с прославленными героями города: богатырем Ильей Муромцем и святыми благоверными Петром и Февронией. Не забудут и про Владимира Козьмича Зворыкина, которого весь мир знает, как отца телевидения. Дом с усадьбой в 1840-е годы выстроил его прадед Кузьма Дмитриевич Зворыкин, а известный изобретатель здесь родился и провел детские годы. Экспонаты обещают разместить как в классическом виде, так и за стеклом.

Увы, ждать придется еще долго: очевидно, грядущие реставрационные работы не будут полным завершением ремонтных работ, ведь впереди предстоят труды по благоустройству остальной территории усадьбы. В целом же, работы по созданию экспозиций в Доме Зворыкина планируется завершить до конца 2030 года.