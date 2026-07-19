В Гусь-Хрустальном врачи «скорой» учат детей помогать пострадавшим в ДТП

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области в минувшем году наблюдался рост погибших и пострадавших в ДТП. При этом, по словам главного врача Станции скорой медицинской помощи Гусь-Хрустального Алексея Богатырева, многих людей после аварий можно спасти, если не упустить правило «золотого часа».

Сотни пострадавших

Говоря о системе оказания помощи пострадавшим в ДТП во Владимирской области, Алексей Богатырев отметил, что она выстроена в трехуровневом формате. Первый представлен собственно бригадами скорой медицинской помощи. В общей сложности в регионе действуют пять станций и пять отделений СМП.

Что касается второго уровня, то в него входят четыре травматологических центра, расположенных в Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме и Александрове. Наконец, травматологическим центром третьего уровня является Больница скорой помощи Владимира, более известная, как «Красный крест».

- Сейчас мы видим, что там идут большие изменения в части оснащения, ремонтные работы, - рассказал Алексей Богатырев. - Помимо этого, в оказании травматологической помощи на уровне региона принимают участие наши главные учреждения — ОКБ и ОДКБ.

Доктор Богатырев добавил, что количество пострадавших с мест ДТП, доставленных «скорой помощью» в больницы второго и третьего уровня, за весь прошлый год составило 1400 человек.

- По большей части в ДТП люди получают сочетанные травмы, повреждения головного мозга от легких повреждений до тяжелых контузионных повреждений, гематомы, скелетные травмы. Также мы имеем большое количество пострадавших с переломами и повреждением внутренних органов, - объяснил Алексей Богатырев.

Помощь на месте

Во многих случаях врачам удается спасти людям жизнь, но сами доктора отмечают, что важно воспитывать и культуру поведения на дорогах. Тут оказание первой медицинской помощи играет одну из ключевых ролей. Поэтому в Гусь-Хрустальном, например, решили прививать навыки оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с малых лет.

- На уровне нашего учреждения в 2025 году мы начали вести большую информационно-просветительскую работу. Мы пригласили на станцию со всего города и района более 250 школьников, с которыми провели занятия по безопасности дорожного движения, - рассказал Богатырев.

К занятиям на станции СМП привлекли детей всех возрастов — с первого по десятый класс. Особенно это важно для старшеклассников, которые сами могут оказаться свидетелями ДТП.

- Мы с ними разобрали основные механизмы и алгоритмы действий: что нужно делать, как оказывать первую медицинскую помощь после дорожно-транспортных происшествий. Почему? Потому что тот промежуток времени, когда «скорая» еще мчится с сиренами на ДТП, человек, к сожалению, остается без помощи, а это важно. У нас есть «золотой час» при ДТП, во время которого на пострадавшего нужно обратить внимание, - объяснил главврач СМП.

Дети учились укладывать пациента, накладывать повязки, придавать конечностям и самому пострадавшему правильное положение, получали навыки сердечно-легочной реанимации.

- Все это мы отрабатывали на манекенах. Это достаточно большой формат работы, - резюмировал Алексей Богатырев.

Будут ли применять опыт Гусь-Хрустального другие станции и отделения «скорой помощи» - покажет время.