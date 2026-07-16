Власти Владимира подтвердили планы по строительству района возле парка «Дружба»

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В областном центре произошел новый виток в истории, в которой переплелись достройка домов для обманутых дольщиков ЖК «Дуброва парк-2» и возведение нового микрорайона у забора парка «Дружба».

Смена застройщиков

Для начала стоит напомнить корни этой истории. Как известно, вот уже несколько лет обманутые дольщики ЖК «Дуброва парк-2» пытаются получить свои квартиры в домах-недостроях. В итоге власти решили все-таки достроить корпуса №1 и №4 силами частных компаний. Этими компаниями стали сразу три организации: «Си Джи Владимир», «СВО-Строй» и холдинг «Игротэк».

В качестве «бонуса» за помощь власти согласились предоставить этим застройщикам земли для строительства нового большого микрорайона возле парка «Дружба». На том и порешили, а решение скрепили меморандумом, подписанным областным правительством, мэрией и собственно застройщиками.

Дольщики вздохнули с облегчением, но в конце апреля обнаружилось, что «Си Джи Владимир» и «СВО-Строй» не в состоянии достроить многоэтажки вовремя, и выбыли из игры. Меморандум пришлось разорвать, но «Игротек» все еще был в деле.

Последний и предложил выход из неловкой ситуации: проблемные корпуса №1 и №4 ЖК «Дуброва парк-2» достроят его дочерние фирмы «Владавторесурс» и «Жилстрой Владимир», а за это холдингу дадут возможность возвести многоквартирные дома в Юрьевце. Речь о землях возле парка «Дружба» уже не шла. Сделка была взаимовыгодной: от перемены строителей сроки по проблемным домам не сдвигались, и губернатор Александр Авдеев дал добро.

Новые замыслы

Несмотря на то, что «бонус» в качестве земли возле парка уже никто не просил, в начале лета глава Владимира Сергей Волков все-таки утвердил постановление о строительстве возле «Дружбы» нового микрорайона.

Согласно замыслам, там должны воздвигнуть несколько многоквартирных домов высотой от 9 до 18 этажей с подземными и надземными паркингами и прочими постройками — всего 22 объекта.

Также там должны разместить больницу с поликлиникой и станцией «скорой помощи», две школы, три детских сада, объекты питания и бытового обслуживания, спорткомплекс и детскую школу искусств. Только под эти дома отдадут 29,51 гектара территории.

Конечно, не забыли бы и об инженерных коммуникациях и улично-дорожной сети, где одним из главных объектов станет магистраль, которая соединит аэропорт Семязино и будущую железнодорожную станцию в районе Юго-Западного района Владимира протяженностью 5,6 километра. Фактически эта дорога пройдет через территорию, которую сами владимирцы считают частью парковой зоны.

И вот, на днях глава города Владимира неожиданно отменил решение о строительстве возле «Дружбы». Столь внезапную перемену официально объяснили разрывом того самого старого меморандума с несостоявшимися застройщиками ЖК «Дуброва парк-2».

Казалось бы, все логично, но тут же возник вопрос — а навсегда ли власти отказались от грандиозных замыслов по строительству кварталов у «Дружбы»? Как оказалось, не все так просто.

- Есть планы по обустройству дорожной инфраструктуры на этой территории и по развитию там социальных объектов, - подтвердила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова. - Вопрос с отменой постановления связан с внесением в проект корректировок. Сейчас в документацию вносятся изменения.

Проще говоря, разрыв старых договоренностей не станет препятствием к появлению нового района, и кварталы возле «Дружбы» все-таки появятся. Правда, когда и кто займется возведением этих домов, в мэрии уточнить не смогли, отметив лишь, что все это станет известно позже.