Во Владимирской области пенсионер почти сутки плутал по лесу

Фото со страницы Россоюзспаса Владимирской области.

После прошедших дождей в лесах Владимирской области пошли грибы — пока в основном это лисички. Любители тихой охоты, а также черники и других ягод устремляются на поиски. И далеко не все могут вернуться домой самостоятельно. Ищут заблудившихся волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они поделились несколькими историями спасения, которые произошли в июле.

Лес прятал голос

9 июля в Ковровском районе уехал в лес за ягодами и не вернулся 75-летний Владимир Филатов. Поиски начались около девяти вечера и из-за дождя проходили непросто.

- Во время выполнения задачи одна из лис (это позывной пешего волонтера — авт.) работала на отклик. Сначала был странный, едва уловимый отклик. Один раз услышали какие-то звуки и больше ничего. Ни повтора, ни намёка. Но мы не могли оставить эту ниточку. Координатора поиска Екатерина Кучина решила плотнее отработать зону: отправляли лис туда снова и снова, метр за метром, голос за голосом. И не зря. Одна из лис оказалась всего в 250 метрах от деда - кричали, звали, но он не слышал. Казалось, сама местность играла против нас: в том месте звук странно расходился, будто растворялся в воздухе, терялся между деревьями. Это бывает - лес умеет прятать голоса. Но когда другая лиса зашла с противоположной стороны, отклик прозвучал чётко и ясно. И вот - эвакуация. Владимир Васильевич найден, жив! - рассказывают в отряде «ЛизаАлерт».

На поиски ушло несколько часов, эвакуировали дедушку в три часа ночи 10 июля. Искать мужчину помогали не только добровольцы отряда, но и поисково-спасательный отряд Коврова, а также группа кинологического расчета.

В этот же день в Камешковском районе искали еще одну женщину. Сообщение о заблудившейся в лесу поступило дежурной смене спасателей Службы мониторинга по Владимирской области. Район поиска был около деревни Волковойно. С помощью звука сигнальной громкоговорящей установки и указаний по сотовому телефону женщину вывели на знакомую ей дорогу. Какая-либо помощь заблудившейся не потребовалась.

Была все время на связи

4 июля в Муромском районе в лес за ягодами ушла 77-летняя Антонина Викторовна. Самостоятельно вернуться домой она не смогла. Повезло, что у бабушки был с собой телефон!

- Антонина Викторовна была на связи. И не просто была, она слушала: старательно, внимательно. Специалист «Лес на связи» Елена держала её голосом. Не отпускала ни на секунду, потому что в такие минуты голос - это единственная тропинка, по которой можно вывести человека из темноты, - рассказывают в отряде.

А в это время координатор Марина Дедиц уже анализировала карты, исходя из вводных от специалиста «Лес на связи». Бабушка говорила, что идёт по дорогам. По ним и ставились первоочередные задачи. На месте тем временем разворачивали штаб: раздавали оборудование, проверяли фонари, настраивали рации. Начались поиски, и в 22 часа раздалась то самое долгожданное: «Найдена. Жива!»

КОНКРЕТНО

Простые правила, которые следует знать перед тем, как идти в лес

1. Надевайте в лес яркую одежду или сигнальный жилет!

2. Обязательно зарядите телефон и по возможности возьмите с собой пауэрбанк. Переведите телефон в режим экономии энергии.

3. Не забудьте свои регулярные таблетки! Если у вас есть хроническое заболевание, требующее постоянного приёма препаратов, обязательно берите их с собой, даже если планируете вернуться до времени следующего приёма.

4. Возьмите с собой воду и перекус, даже если идёте ненадолго.

5. Возьмите компас.

6. Проинформируйте близких, что вы ушли в лес, сообщите примерное направление и время возвращения — чем быстрее поймут, что вы потерялись, тем раньше придёт помощь! Запомните: нет никакого правила трёх дней — нужно сообщать о пропаже человека незамедлительно по телефону 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.