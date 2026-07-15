Владимирских водителей от выезда на встречную полосу спасут шум и вибрация

Делиниаторы на осевых линиях доказали свою эффективность. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сети автодорог Владимирской области, которые протянулись между городами, нередко случаются серьезные аварии. Чтобы снизить число пострадавших, два года назад был установлен первый светофор вне населенного пункта. Теперь же появились и другие новшества, которые помогут снизить число ДТП.

Проблема аварийности

Первый трассовый светофор поставили в 2024 году на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» на перекрестке с шоссе, ведущим из Судогды к деревне Лаврово возле автозаправочных станций.

Начальник ГБУ «Владупрадор» Андрей Несмелов рассказал, что второй подобный объект они установили уже в 2025 году — он появился на перекрестке дорог «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя — Кинешма» и «Сенинские Дворики — Шуя – Бельково — Суханиха» в районе поселка Первомайский, недалеко от Коврова.

- В 2026 году мы планируем установку светофорного объекта на пересечении дорог «Дубки-Киржач» и «Храпки-Першино» в Киржачском округе, - анонсировал Андрей Несмелов.

Руководитель Владимирского управления дорогами добавил, что устанавливают их исключительно с учетом анализа аварийности и интенсивности движения. Выбирают наиболее напряженные перекрестки, где происходили ДТП.

Относительно итогов работы первых двух светофоров, установленных за пределами городов и деревень, дорожники уже сделали однозначный вывод: они действительно помогли устранить проблему ДТП на конкретных участках, однако тут Андрей Несмелов оговорился, что очаги аварийности появляются в других местах.

Особенно печально, что нередко ДТП начинают происходить там, где, казалось бы, не должны. Иной раз всему виной хорошее дорожное покрытие после ремонтов. Водители разгоняются, и иногда это приводит к неприятностям.

Шум под колесами

Руководитель «Владупрадора» назвал три региональные трассы, которые в последнее время стали наиболее напряженными по аварийности. Это автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», «Владимир – Муром – Арзамас» и «Гусь-Хрустальный — Лесниково – Купреево».

Пока новых светофоров там ставить не будут, но дорожники уже наметили план действий, которые должны снизить количество ДТП. Одним из самых эффективных способов будет установка делиниаторов (пластиковые столбики на осевых линиях, разделяющих встречные потоки) и нанесение разметки, в том числе не совсем обычной.

Андрей Несмелов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Большое количество разметки выполняется методом фрезерования — это виброшумовые полосы, - объяснил Андрей Несмелов.

Когда колесо наезжает на такую шумовую полосу, по автомобилю идет вибрация с характерным звуком, который указывает водителю на опасность. Но если раньше этот способ применяли только для исключения выезда на обочину, то фрезерование осевых линий, разделяющих встречные потоки, стало новшеством. Таким способом исключается попадание автомобиля на встречную полосу.

Подобные сюрпризы водители могут встретить в районе деревни Сойма на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» со стороны Владимира, на той же дороге в Селивановском округе и в других местах. Так что если вдруг наедете на разделительную линию и почувствуете вибрацию с шумом, не пугайтесь — это не поломка подвески, а предупреждение об опасности. Узнать эти полосы можно по характерным белым квадратикам, в которые превращается сплошная линия после фрезерования.