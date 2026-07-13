Во Владимирской области жилье оказалось одно из самых доступных в России

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Эксперты РИА Новости регулярно составляют рейтинги, отражающие качество жизни россиян в той или иной сфере. В этот раз издание подготовило рейтинг доступности жилья. И Владимирская область сумела удивить – оказалось, что мы относимся к регионам, где накопить на новую квартиру проще.

Семья с одним ребенком

Составители рейтинга определяли доступность жилья по нескольким критериям. Во-первых, семья бралась средняя – двое родителей и один ребенок. Во-вторых, доходы у семьи брались не средние, а медианные. На основе этого высчитывалось минимальное количество лет, которое нужно семье, чтобы приобрести квартиру с площадью в 60 квадратных метров (в ценах на май 2026 года) без кредитов и прочих заемных средств.

Как поясняют составители рейтинга, реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. То есть рейтинг оценивает минимальный срок накопления при идеальных условиях.

При этом стоимость жилья в регионах составители рейтинга брали на основе данных СберИндекса и речь шла о средних ценах на вторичном рынке. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион.

В лидерах - север, в аутсайдерах – юг

В итоге расслоение регионов оказалось традиционным. В лидерах снова оказался север, а в аутсайдерах – юг России. Впрочем, разбавили лидирующие регионы также дальневосточные представители РФ.

В первую десятку рейтинга попали Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ, а также Камчатка, Хабаровск и Сахалин. Причем первых шесть регионов сумеют накопить на квартиру меньше, чем за три года.

Последние же пять мест рейтинга представили Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, а также Севастополь и Крым. Здесь копить на жилье придется более 11 лет. Причем в занимающем последнее место Крыму среднестатистической семье с одним ребенком понадобится не менее 13,5 года на то, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров. Столь длительные сроки эксперты объяснили низким уровнем медианных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. Кроме того, в Крыму и в Севастополе стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую.

Лучшие в ЦФО

Что касается Владимирской области, то она заняла 13-е место. На новое жилье семья у нас накопит за 3,9 года. При этом по официальным данным квартира площадь 60 «квадратов» стоит у нас 4,7 миллиона рублей. Кстати, по сравнению с прошлым годом, длительность срока накопления на жилье увеличилась. В 2025 году владимирцы укладывались в 3,8 года.

Тем не менее, ни один регион-сосед Владимирской области не смог по доступности жилья переплюнуть наши показатели. Ближе всех к нам подобралась Рязанская область – 15-е место (копить им надо столько же - 3,9 года, но стоимость жилья у них выше – 5 миллионов рублей).

Ярославская область заняла 23-е место (4,1 года, 5,2 млн), Москва – 29-е место (4,6 года, 9,8 млн), Костромская область – 34-е место (4,7 года, 4,8 млн), Нижегородская область – 48-е место (5,1 года, 7 млн), Ивановская область – 60-е место (5,5 года, 4,6 млн).