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Общество11 июля 2026 22:00

Во Владимирской области резко выросло число утонувших детей

В большинстве случаев ребята не умели плавать
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе состоявшегося 9 июля брифинга на тему безопасности на водных объектах начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин привел печальную статистику: рост погибших детей на озерах и реках по сравнению с прошлым годом составил более 300 процентов.

Пять трагедий

С начала 2026 года в целом в регионе произошло 18 происшествий на воде, в которых 18 человек погибли. Это на три случая больше чем годом ранее, а количество погибших оказалось на четыре человека выше.

- В том числе на воде погибли четверо детей, в прошлом году такой трагический случай был один, - заявил Алексей Купин.

Увы, в тот же самый день к печальной статистике добавился пятый случай, который произошел днем 9 июля в поселке Городищи Петушинского округа. Там 13-летняя девочка в компании подруг того же возраста находилась на берегу реки Киржач и прыгнула в реку. Ребенок оказался на глубине и был унесен течением. На крики детей прибежал мужчина, который смог доплыть до утопавшей и вытащить ее на берег, но было уже поздно.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Кстати, Алексей Купин отметил, что большая часть трагедий на воде как с детьми, так и со взрослыми, случилась с 1 июня, когда открылся купальный сезон. Отчасти такое количество происшествий объясняется жаркой погодой, ведь год назад было прохладнее. Однако заместитель руководителя Следственного управления СК России по Владимирской области Сергей Аферов добавил: анализ проведенных проверок показал, что не так много случаев утоплений связано непосредственно с купанием. Чаще люди оказываются в воде случайно.

Например, 4 июня в Киржаче в той же реке Киржач утонул 13-летний мальчик. Он стоял на берегу, сорвался и был унесен течением. Так что нередко трагические инциденты с детьми происходят просто по недосмотру взрослых.

Еще одна трагедия имела место в поселке Красная Горбатка, где 22 мая на реке Колпь в не предназначенном для купания месте погиб 14-летний подросток.

А самый громкий случай произошел совсем недавно: 4 июля в поселке Галицы Гороховецкого округа 62-летний дедушка со своими 6-летним внуком и 9-летней внучкой пришел поплавать на Клязьму. Семья расположилась в месте, где у берега было совсем не глубоко, но когда шестилетний малыш оказался в воде, его понесло на середину, где река оказалась бурной. Дедушка бросился на помощь, но утонул вместе с малышом. По счастью, девочку спас проплывавший на лодке мужчина.

Все приведенные выше случаи объединяет одно: погибшие дети не умели плавать. Лишь в пятом случае с гибелью подростка достоверно известно, что плавать он умел. Речь идет о происшествии в Кольчугино, где на водохранилище Пекши утонул 16-летний юноша. Следователи полагают, что перед гибелью он мог выпить алкоголь, но проверка по данному факту продолжается.

Учись плавать

К сожалению, правоохранительные органы констатируют, что пока изменить ситуацию можно только призывами к взрослым. Представители региональных главков МЧС, Следственного комитета и прокуратуры попросили родителей ни в коем случае не отпускать детей на реки и озера одних, и обязательно следить за ними на берегу, если пришли на водоем вместе.

Еще один важный момент: детей необходимо учить держаться на воде. Алексей Купин отметил, что в своем детстве к 14 годам он, как и многие люди более старшего поколения, уже умел плавать, но сейчас ситуация иная.

- Видимо, век электронных технологий дает возможность больше ориентироваться в определенных вопросах, но в таких житейских моментах, как умение плавать, это дает такой результат, - подытожил начальник регионального ГУ МЧС.

Кроме того, правоохранительные органы призвали детей и взрослых не игнорировать запреты и купаться только там, где это разрешено и есть посты спасателей. Всего в регионе действует 37 официальных пляжей.