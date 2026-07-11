Во Владимирской области резко выросло число утонувших детей

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В ходе состоявшегося 9 июля брифинга на тему безопасности на водных объектах начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин привел печальную статистику: рост погибших детей на озерах и реках по сравнению с прошлым годом составил более 300 процентов.

Пять трагедий

С начала 2026 года в целом в регионе произошло 18 происшествий на воде, в которых 18 человек погибли. Это на три случая больше чем годом ранее, а количество погибших оказалось на четыре человека выше.

- В том числе на воде погибли четверо детей, в прошлом году такой трагический случай был один, - заявил Алексей Купин.

Увы, в тот же самый день к печальной статистике добавился пятый случай, который произошел днем 9 июля в поселке Городищи Петушинского округа. Там 13-летняя девочка в компании подруг того же возраста находилась на берегу реки Киржач и прыгнула в реку. Ребенок оказался на глубине и был унесен течением. На крики детей прибежал мужчина, который смог доплыть до утопавшей и вытащить ее на берег, но было уже поздно.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Кстати, Алексей Купин отметил, что большая часть трагедий на воде как с детьми, так и со взрослыми, случилась с 1 июня, когда открылся купальный сезон. Отчасти такое количество происшествий объясняется жаркой погодой, ведь год назад было прохладнее. Однако заместитель руководителя Следственного управления СК России по Владимирской области Сергей Аферов добавил: анализ проведенных проверок показал, что не так много случаев утоплений связано непосредственно с купанием. Чаще люди оказываются в воде случайно.

Например, 4 июня в Киржаче в той же реке Киржач утонул 13-летний мальчик. Он стоял на берегу, сорвался и был унесен течением. Так что нередко трагические инциденты с детьми происходят просто по недосмотру взрослых.

Еще одна трагедия имела место в поселке Красная Горбатка, где 22 мая на реке Колпь в не предназначенном для купания месте погиб 14-летний подросток.

А самый громкий случай произошел совсем недавно: 4 июля в поселке Галицы Гороховецкого округа 62-летний дедушка со своими 6-летним внуком и 9-летней внучкой пришел поплавать на Клязьму. Семья расположилась в месте, где у берега было совсем не глубоко, но когда шестилетний малыш оказался в воде, его понесло на середину, где река оказалась бурной. Дедушка бросился на помощь, но утонул вместе с малышом. По счастью, девочку спас проплывавший на лодке мужчина.

Все приведенные выше случаи объединяет одно: погибшие дети не умели плавать. Лишь в пятом случае с гибелью подростка достоверно известно, что плавать он умел. Речь идет о происшествии в Кольчугино, где на водохранилище Пекши утонул 16-летний юноша. Следователи полагают, что перед гибелью он мог выпить алкоголь, но проверка по данному факту продолжается.

Учись плавать

К сожалению, правоохранительные органы констатируют, что пока изменить ситуацию можно только призывами к взрослым. Представители региональных главков МЧС, Следственного комитета и прокуратуры попросили родителей ни в коем случае не отпускать детей на реки и озера одних, и обязательно следить за ними на берегу, если пришли на водоем вместе.

Еще один важный момент: детей необходимо учить держаться на воде. Алексей Купин отметил, что в своем детстве к 14 годам он, как и многие люди более старшего поколения, уже умел плавать, но сейчас ситуация иная.

- Видимо, век электронных технологий дает возможность больше ориентироваться в определенных вопросах, но в таких житейских моментах, как умение плавать, это дает такой результат, - подытожил начальник регионального ГУ МЧС.

Кроме того, правоохранительные органы призвали детей и взрослых не игнорировать запреты и купаться только там, где это разрешено и есть посты спасателей. Всего в регионе действует 37 официальных пляжей.