Во Владимирской области появятся чат-боты для борьбы с нарушителями ПДД

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Автолюбители Владимирской области давно разделились на два лагеря: одни считают, что видеозаписи с грубыми нарушениями ПДД со стороны нерадивых водителей необходимо отправлять не в местные паблики, а сразу на электронную почту в ГАИ. Другие же думают, что делать это бесполезно, ведь не всегда получится доказать нарушение по любительской съемке.

Штраф автоматом

Как оказалось, на деле правы те, кто проявляет бдительность и шлет полицейским информацию. Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артем Григорьев отметил, что подобные послания они обрабатывают в обязательном порядке, и в подавляющем большинстве случаев нарушителей наказывают.

- Точную статистику не могу привести, но это более 90 процентов. Если присутствуют идентификаторы: госномер автомобиля, четкая привязка к местности, то благодаря системе фотовидеофиксации мы можем вычислить и установить нарушителя и, соответственно, привлечь его к ответственности, - уточнил Артем Григорьев.

Начальник областной ГАИ согласился, что отправлять подобные фото и видео необходимо, но все-таки с глобальной точки зрения имеет смысл создавать систему, которая помогала бы такие послания обрабатывать более оперативно.

- Нам нужно развивать цифровые механизмы. Чтобы были специальные сайты, и фотовидеофиксация сразу уходила в центр обработки. Чтобы не инспектор механически просматривал каждый материал, а происходило как, допустим, в Москве. У них есть «Народный контроль», «Дорожный патруль» и так далее. То есть, мы заходим в жилой комплекс, видим стоящий на тротуаре или на пешеходном переходе автомобиль, и отправляем данные на сайт. Информация обрабатывается автоматически и без участия человека выносится постановление, - заявил Артем Григорьев.

На вопрос, насколько реально появление такого сайта во Владимирской области, глава дорожной полиции заметил, что не стоит изобретать велосипед — достаточно взять пример других регионов и на базе областного минтранса сделать свою систему. Но для этого придется объединить в одну сеть ресурсы собственно минтранса, Центра безопасности движения Владимирской области и Центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции.

Мессенджер в помощь

Пока создание такого сайта — дело перспективы, но во владимирской ГАИ уже придумали ноу-хау, которое поможет не менее эффективно наказывать нарушителей.

- Сейчас мы разрабатываем чат-боты, в которых по каждому району граждане смогут спокойно написать обращение или сообщить какую-то дополнительную информацию: там передвигается нетрезвый водитель, здесь мотоциклист без шлема, тут катается ребенок и так далее. Все будет зациклено на дежурную часть. Можно быстро написать в чат-бот, и мы сможем отреагировать быстрее, - поделился Артем Григорьев.

Начальник регионального главка Госавтоинспекции отметил, что тут речь идет именно об оперативности: простое текстовое сообщение через чат-бот поможет инспекторам узнавать даже то, о чем раньше они могли не догадываться, ведь за всем регионом не уследишь.

- Есть отдаленные районы, куда инспектор не всегда может доехать. Оособенно это актуально в летний период, когда приезжают дачники. Так мы сможем получать информацию от местных жителей, старост поселков и так далее, - добавил полковник Григорьев.

Глава областной ГАИ подчеркнул, что сейчас чат-боты находятся в разработке, и пока не стал говорить, в каком именно мессенджере они появятся, пообещав объявить об этом позже. Однако Артем Григорьев уточнил, что их появление — дело самого ближайшего времени.