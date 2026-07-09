Автовокзал Владимира получит новые вывески и освещение

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте госзакупок России ГУП «Владимирский автовокзал» выставил тендер на проведение первого этапа работ по капремонту своего терминала. Пока речь идет только о приведении в порядок фасада, но общее представление о грядущих работах уже есть.

По пути в Суздаль

Авторы работы из «Владимиргражданпроекта» напомнили, что здание автовокзала Владимира было построено в 1991 году напротив своего железнодорожного собрата. Столь близкое соседство было связано не только с общей привокзальной площадью, но и с тем фактом, что многие гости региона, приезжающие к нам поездами, посещают Суздаль, а тот не имеет своей железнодорожной станции.

Согласно подсчетам, среднесуточный пассажиропоток автовокзала за 9 месяцев 2024 года составлял 2600 человек, повышаясь в пиковое время до 5000 пассажиров. Само здание имеет четыре этажа, высоту почти в 16 метров и общую площадь почти в 5000 квадратных метров. Кто-то может не знать, но на самом деле первым этажом считается тот, что имеет выход к площади, а зал ожидания и билетные кассы представляют второй этаж. Кстати, часть покрытия первого этажа стало рабочей крышей гаража, расположенного на первом ярусе. Официально эта крыша зовется «эксплуатируемой кровлей». Надо сказать, что, помимо собственно вокзала, в здании расположен региональный Центр безопасности дорожного движения. Рабочие кабинеты последнего занимают верхние этажи здания.

Еще одна особенность автовокзала: он стоит в охранной зоне сразу двух памятников старины, охраняемых государством: культурного слоя древнего Владимира XII-XVII веков и Дмитриевского собора 1197 года.

Два тамбура

Если говорить о проекте капитального ремонта автовокзала в целом, то техническое задание предусматривает огромное количество работ, их будут проводить поэтапно. Все начнется с фасадов, замены кровли, витражей существующего тамбура со стороны платформ, а также замены витража входа со стороны Вокзальной площади.

Кроме того, возле посадочных платформ будет возведен новый тамбур. Для понимания: сейчас люди, пытающиеся попасть в помещение вокзала не с площади, а с северной части здания, проходят через тамбур, который одновременно является и выходом к платформам. Теперь же решено сделать перестройку, в результате которой тамбуров станет два, их расположат отдельно друг от друга. Один будет работать на вход, другой — на выход. Правда, это приведет к тому, что зону охраны на входе тоже придется переделывать.

Билетные кассы. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также, заменят оконные блоки и подоконники на всех этажах здания, а еще поменяют двери с проемами, включая ворота гаража. В вестибюле тоже ожидаются реформы. Так, количество билетных касс станет меньше, зато появится больше терминалов самообслуживания. Тут же выделят зону общепита, помещения для поста охраны, зону торговли (павильоны на время ремонта предстоит разбирать), а у входов в помещение поставят комнаты досмотра.

Практически все помещения здания, включая вестибюль, камеры хранения, комнату матери и ребенка и туалеты, будут полностью отремонтированы, причем в последних кирпичные перегородки заменят более современными из специальных панелей. Для инвалидов на втором этаже при вестибюле сделают отдельный санузел.

«Владимир»

Так будут выглядеть вывески на входе. Из проектной документации ГАУ "Владимиргражданпроект".

Однако пока руководство автовокзала ищет подрядчиков только на ремонт фасада. Предполагается, что здание получит новую плиточную облицовку, а также обновленное освещение. Над входом со стороны Вокзальной площади установят светильник на кронштейне, также светильники появятся под карнизами по всей длине здания с южной стороны. Помимо этого, на уровне потолка первого этажа с той же стороны предусмотрено размещение светодиодных прожекторов. С севера, где находятся платформы, под карнизами тоже разместят ряд светильников.

Такие же лампы украсят здание со стороны лестницы, ведущей наверх, и тамбуры. Кстати, лестницу тоже серьезно обновят и поставят на ней новый поручень.

Вот такой стиль у шрифта будет на вывесках. Фото из проектной документации ГАУ "Владимиргражданпроект".

Одной из главных «фишек» обновленного фасада станут новые надписи, стилизованные под древний шрифт. Надпись «Автовокзал вход» появится со стороны Вокзальной площади. Чуть поодаль установят крупные буквы, составляющие слово «Владимир». Таким же шрифтом выполнят вывески над магазинами и кафе, расположенными на первом этаже.

Работы по капитальному ремонту фасада оценили в 35 миллионов 925 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июля, а уже на следующий день конкурсная комиссия должна подвести итоги и назвать победителя.

Предполагается, что все работы на фасаде автовокзала должны быть закончены не позднее 30 декабря 2026 года.