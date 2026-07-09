Лор-хирург из Коврова помогла более стам пациентам в Камеруне

Валерия Брынчик (четвертая справа). Фото предоставлено пресс-центром Международной миссии Екатерины Глок.

Международная медицинская миссия Екатерины Глок подвела итоги работы в Камеруне. Команда из семи специалистов из России и Беларуси оказывала помощь пациентам в поселении Идул и городе Нгаундере.

В состав миссии вошла врач из Коврова Валерия Брынчик, которая работает оперирующим отоларингологом и челюстно-лицевым хирургом. Врач говорит, что решение присоединиться к проекту она приняла после того, как увидела информацию о наборе докторов в команду.

- Анкету я заполнила довольно спонтанно. Потом со мной связались, было собеседование, резюме — и в итоге я оказалась в составе миссии, — вспоминает Валерия Брынчик.

Врач приняла более ста пациентов. Она оказывала помощь взрослым и детям с острыми и хроническими заболеваниями ЛОР-органов, консультировала пациентов, проводила осмотры, а также проводила операции – удаление новообразования шеи и вскрытие абсцесса мягких тканей лица. При этом надо понимать, что работа проходила в условиях ограниченных ресурсов, где врачу часто нужно быстро принимать решения и адаптироваться к доступному оборудованию и инструментам.

По словам доктора, перед поездкой она понимала, что работа в Камеруне будет отличаться от привычных условий и потребует особой собранности.

- Чувство ответственности всё равно есть, потому что ты понимаешь, что можешь помочь людям, но в какой-то момент это может быть невозможно: просто нет условий, оборудования или инструмента. К каким-то испытаниям мы, наверное, всё-таки готовы, — отметила Валерия Брынчик.

Валерия Брынчик. Фото педоставлено пресс-центром Международной миссии Екатерины Глок.

Отдельным направлением работы миссии стал обмен опытом с местными медицинскими специалистами. Перед поездкой ковровский врач подготовила материалы по оказанию экстренной ЛОР-помощи.

- Надеюсь, они были полезными. И, возможно, местные коллеги тоже смогли научить меня чему-то новому — например, работе в экстремальных условиях, - сказала доктор.

Валерия Брынчик подчеркнула, что участие в гуманитарной миссии позволяет врачу не только применить профессиональные навыки там, где помощь особенно нужна, но и по-новому посмотреть на собственную работу.

- Такая поездка расширяет кругозор. И, наверное, после неё начинаешь сильнее ценить то, что есть здесь и сейчас — в том числе условия, в которых мы работаем дома, — отметила Валерия Брынчик.

За время работы в Камеруне специалисты провели 1002 медицинских приёма, выполнили 11 хирургических операций, выдали 60 пар очков людям с нарушениями зрения, а также оказали стоматологическую помощь детям и взрослым.