«Владимирпассажиртранс» недосчитался в 2025 году почти 2 миллиона пассажиров

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Владимирпассажиртранс» занимает центральное место на рынке перевозок во Владимире. В его парке 73 троллейбуса, которые курсируют по шести маршрутам, и 151 автобус, который обслуживает пассажиров на 24 маршрутах. При этом 17 из них – социальные.

Виноваты валидаторы?

Благодаря недавней закупке машин, автобусный парк у муниципального предприятия довольно свежий: 134 автобуса имеют срок эксплуатации до пяти лет, 16 – от 10 до 15 лет и лишь один – от 20 до 25 лет. А вот новых троллейбусов катастрофически не хватает – 65,8 процента электротранспорта имеет срок службы более 15 лет. На сегодняшний день по городу ездят всего 23 новых троллейбуса.

Несмотря на «захват» рынка перевозок, количество перевезенных компанией пассажиров снизилось. Судя по отчету предприятия, в прошлом году на автобусах и троллейбусах проехало 41,8 миллиона человек, что на 1,87 миллиона пассажира меньше, чем было в 2024 году.

И хотя в отчете не указана причина уменьшения пассажиропотока, можно предполагать, что одной из них является нежелание платить за проезд. С появлением в общественном транспорте валидаторов число «зайцев» увеличилось на 15 процентов. Чтобы избавиться от проблемы, депутаты повысили штраф за безбилетный проезд в десять раз – с 300 до 3 тысяч рублей (https://www.vladimir.kp.ru/daily/27759/5189155/). Но как показывает практика, реально рублем никого не наказывают, ограничиваются лишь предупреждениями.

Также надо отметить, что с появлением валидаторов отпала необходимость в кондукторах. Их количество сократилось на 34,5 процента – с 232 до 152 человек. Часть из них превратились в контролеров, которые проверяют, платил пассажир проезд или нет.

Социальная нагрузка привела к убыткам

Прошлый год «Владимирпассажиртранс» закончил с убытком в 40 миллионов рублей, это на 23,1 процента (или 12,2 миллиона) лучше показателей 2024 года. Рост доходов на 6,3 процента превысил динамку расходов – перевозчик считает это положительным экономическим показателем. При этом из городской казны были выделены субсидии в размере почти 1 миллиарда рублей. Без этих вливаний предприятие вряд ли осталось на плаву.

В свою очередь, в отчете муниципальный перевозчик называет причины убыточной работы. В частности, это высокая социальная нагрузка. В прошлом году было перевезено 10,7 миллиона льготников, доход от одной поездки составил 31 рубль. То есть с каждой социальной поездки предприятие потеряло почти 9 рублей, в перерасчете на год – это 95,8 миллиона рублей.

Значительную часть убытков «Владимирпассажиртранс» несет по перевозке по школьным, студенческим и обычным проездным билетам. Потеря доходов составила 4,9 миллиона рублей.

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, рост выручки зависит от состояния рынка перевозок в областном центре. Существующая маршрутная сеть не позволяет полностью реализовать возможности электротранспорта, поскольку есть множество дублирующих автобусных маршрутов.

И о перспективах

Муниципальный перевозчик планирует изменить ситуацию в лучшую сторону. Для этого необходимо развитие и модернизация контактной сети троллейбусов. Это приведет к увеличению скорости электротранспорта, росту выручки, снижению шума, повышению надежности эксплуатации сети.

Также, по мнению перевозчика, необходимо развивать маршрутную сеть троллейбусного транспорта. Для этого важно строить дополнительные повороты и развязки контактной сети для изменения действующих маршрутов и организации новых.

Не следует забывать об обновлении парка электротранспорта и освоении новых автобусных маршрутов.

«Данные инвестиционные проекты могут быть включены в программу развития городского электрического транспорта на среднесрочную перспективу при поддержке со стороны администрации Владимира, поскольку требуют значительных финансовых вложений», - резюмируют отчет во «Владимирпассажиртрансе».