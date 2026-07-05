Во Владимире смотровую за филармонией обещают сдать к концу августа

Так сейчас выглядит будущая смотровая. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

За областной филармонией вовсю кипит работа над благоустройством новой смотровой. Напомним, что именно этот проект победил в прошлом году по итогам голосования в конкурсе проектов «Формирование комфортной городской среды».

На преображение пространства было выделено 61,3 миллиона рублей. На торги заявился лишь один подрядчик - дорожно-строительная компания «Автобан». Именно она занималась благоустройством бульвара Художника Иванова.

Нас сегодняшний день выполнена одна пятая часть работ. На площадке удалили деревья, убрали весь мусор, произвели планировку земельного участка, выполнили геодезическую разбивку пешеходных зон и смотровой площадки.

- Сейчас мы начали работы по установлению бордюров и плитки. Никаких сложностей не испытываем, поскольку подобные объекты делали уже много раз. К концу августа должны закончить, разве что может быть задержка поставки малых архитектурных форм, но это вопросы к заводу-изготовителю, - отмечает главный инженер ДСК «Автобан» Валерий Михеев.

Каждый день на объекте трудится до шести человек. Подрядчик считает, что этого вполне достаточно для того, чтобы выполнить работы в срок.

На объекте ежедневно трудится до 6 человек. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Проектом предусмотрено освещение, установка лавочек, урн и детского оборудования, видеонаблюдение и озеленение. Для безопасности жителей установим ограждение, - отметил заместитель начальника городского управления ЖКХ Александр Федоров.

В сквере будет детская площадка с разными игровыми элементами: «ковш», «ручные трубы», «инструмент», «барабан», «разновысокие пеньки», а также карусель «Кнопка», вертушка «Вихрь», качалка на пружине, качели-балансир.

Предусмотрена и зона для «спокойного» отдыха, в которой установят разные виды скамеек, пуфы «мини и макси», качели «трио». Также поставят торговый павильон, туалет, урны и контейнерную площадку.

Что же касается озеленения, то часть деревьев решили сохранить. Специалисты проведут их кронирование. Проведут и компенсационные высадки. Взамен вырубленных деревьев и кустарников в сквере посадят ель, лиственницу, ольху, березу, жимолость, разные виды ивы, дерен, можжевельник, бересклет. Также будут разбиты клумбы с многолетними цветами и уложены газоны. Закончить все работы подрядчик должен ко Дню города.