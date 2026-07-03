По улицам Владимира проехали машины ГАИ эпохи 1960-х

"Волга" и "Урал". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июля ГАИ России отметила круглую дату со дня своего образования. Буквально за день до официального торжества инспекторы решили порадовать владимирцев необычным показом техники.

Смешанная колонна

На площадку перед областным управлением Госавтоинспекции на Московском шоссе стянулись автомобили разных марок и моделей от разных организаций. Дорожники, пожарные, автошколы, детские учреждения образования и байкеры собрались, чтобы вместе проехать по Владимиру под присмотром экипажей ДПС, которые тоже стали участниками автопробега.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артем Григорьев объяснил, что автопробег они решили устроить впервые за всю историю владимирской ГАИ, и выразил надежду, что теперь он станет традиционным.

Артем Григорьев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Как видите, присоединилось очень много участников, а также наши коллеги, с которыми мы непосредственно работаем: это сотрудники МЧС и спасатели, - рассказал полковник Григорьев.

Автопробег прошел по центральным улицам города: выезжая от Московского шоссе, машины проехали до выезда на Боголюбово. В колонне четырехколесной техники красиво смотрелись байкеры — от них в поездку отправилось 10 человек, причем за рулем были как мужчины, так и представительницы прекрасного пола.

- С Госавтоинспекцией мы хорошо общаемся. Мы законопослушные мотоциклисты, и, наверное, поэтому нас сюда пригласили, - улыбнулась представитель мотоциклистов Елена Цыбаева. - Вообще же во Владимире мотосообщество развито достаточно неплохо, и девушек тоже немало. Я собирала женский мотопробег на 1 сентября, и нашла больше 20 девочек на абсолютно разных мотоциклах: от советских до современных спортивных.

Колонна мотоциклистов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Двигатель «Волги»

Во главе колонны выехал экипаж ДПС на «Мерседесе», а за ним почетного места удостоился его «дедушка»: милицейская «Волга» ГАЗ-21 в желто-синей раскраске советского времени.

«Волгой» управлял представитель владимирской организации реконструкторов ретро-машин Дмитрий Солодов. В дороге ГАЗ-21 произвел фурор: взрослые хватались за телефоны и снимали фото и видео, малыши показывали на диковинную машину пальцами, а водители уступали дорогу «Волге» даже там, где у нее не было преимущества, лишь бы получше рассмотреть редкий экземпляр.

Двигатель "Волги" капитально отремонтировали, а электрику заменили. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По пути Дмитрий Солодов поделился секретами красивой машины 1967 года выпуска.

- На самом деле это не милицейская «Волга», а переделанная гражданская. Ее приобрели у дедушки в Нижегородской области, - рассказал реконструктор.

Даже реальный пробег машины нельзя было определить из-за сломанного одометра. Машину перевезли в мастерскую и вдохнули в нее вторую жизнь. При этом двигатель в ГАЗ-21 сохранили «родной» карбюраторный, как и коробку передач. Однако все агрегаты капитально отремонтировали, а электрику полностью заменили на аналогичную. Столь же серьезный ремонт ожидал подвеску, но реконструкторы оставили конструкцию в неизменном виде.

«Пальма»

От современных машин милицейская «Волга» из 60-х отличается сильно: она не имеет правого зеркала заднего вида и ремней безопасности (в те годы все это не ставилось с завода), зато впереди вместо сидений стоит роскошный диван, на котором при желании можно уместить троих. Рычаг переключения передач на «двадцать первой» находится не в полу, а на рулевой колонке — у автомобиля всего три скорости и задний ход.

Однако ее динамика разительно отличается от современных инжекторных автомобилей. Тут Артем Григорьев заметил, что сейчас такую машину вряд ли бы отправили в патруль.

- Прогресс ушел вперед, и мощности автомобилей значительно возросли. Если мы говорим о дорожном патрулировании, она не сможет полностью выполнять функционал, возложенный на Госавтоинспекцию. Но для своего времени это был шикарный автомобиль, - высказался начальник областной ГАИ.

Салон "Волги" и органы управления. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельно стоит упомянуть о радиоприемнике: здесь удалось сохранить тот, что ставили на конвейере. Кстати, эти приемники создали и собирали на Муромском радиозаводе. Но в милицейской машине стояла и служебная связь. Дмитрий указывает на радиостанцию «Пальма» с тангентой в виде телефонной трубки — когда-то экипажи через нее связывались с дежурной частью. «Пальму» для своей «Волги» энтузиасты нашли и купили в Москве.

Проблесковый маячок и громкоговоритель на машине остались советскими, а вот сирену внедрили современную: она имеет как режим воя, так и современный Air horn, именуемый в народе «крякалкой». Кстати, все это исправно работает.

За свою обновленную жизнь милицейский ГАЗ-21 пробежал пока всего 500 километров.

Новый карбюратор

Вслед за «Волгой» ехал милицейский мотоцикл «Урал» с коляской. Он тоже был создан энтузиастами. По словам Артема Григорьева, его удалось воссоздать всего месяц назад — владелец спешил, чтобы успеть к празднику.

За рулем мотоцикла сидел водитель Иван Казаков. Он объяснил, что до того, как попасть в руки реконструкторов, «Урал» долго находился в одном из музеев Рязани на консервации. Затем его перевезли на эвакуаторе во Владимир, и здесь привели в порядок.

"Урал". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Двигатель «Урала» остался заводским, хотя и пришлось ставить новый карбюратор. Сейчас мотоцикл вполне может выдать до 100 километров в час, а возможно даже больше — его еще не разгоняли, и большую часть времени «Урал» стоит в гараже. По словам Ивана, при восстановлении проблем с запчастями не было.

После автопробега ретро-машины приехали в Центральный парк Владимира, где их с интересом рассматривали отдыхающие. Возможно, теперь этот транспорт станет чаще появляться на улицах города по праздникам.